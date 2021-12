Instagram ने नए साल के शुरू होने से पहले ही अपने यूजर्स को कुछ खास तोहफे दे दिए हैं। मेटा यानी फेसबुक स्वामित्व कंपनी इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर्स को पेश किया है। इंस्टाग्राम यूज करने वाले यूजर्स अब अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का इम्बेड कोड किसी भी वेबसाइट पर शेयर कर पाएंगे। Also Read - Instagram में अब लंबी Stories कर सकेंगे शेयर, जुड़ने जा रहा है नया फीचर

अभी तक Instagram यूजर्स किसी भी वेबसाइट पर अपने प्रोफाइल को प्रमोट करने के लिए आईडी को अपडेट किया करते थे लेकिन अब वो सीधा अपनी इंस्टा आइडी का इम्बेड कोड भी अटैच कर पाएंगे। Also Read - Instagram ने लॉन्च किया TikTok जैसा फीचर, अब कमेंट के जवाब में शेयर कर पाएंगे वीडियो

इंस्टाग्राम का यह नया प्रोफाइल इम्बेड फीचर इस वक्त सिर्फ अमेरिका में ही शुरू हुआ है लेकिन जल्द ही इस खास फीचर्स को दुनिया के बाकी देशों में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम के इस खास फीचर की जानकारी इंस्टाग्राम हेड Adam Mosseri ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके दी है। हमने यहां उनका ट्वीट अटैच भी किया है। Also Read - Instagram के इस फीचर्स से लगाएं पता कौन-कौन कर रहा आपके अकाउंट का यूज, तुरंत ऐसे करें लॉग आउट

🎉 New Features 🎉

We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you:

– #IGPlayback

– Reels Visual Replies

– Profile Embed (US only for now)

Any new features you’d like to see? Let me know! 👇🏼 pic.twitter.com/p8mvtJn4kA

— Adam Mosseri (@mosseri) December 16, 2021