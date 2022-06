Meta ने Instagram ऐप के लिए कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जो टीन्स के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पैरेंट्स और गार्डियन्स को ज्यादा कंट्रोल देंगे। ऐप के नए सुपरविजन टूल टीन्स के Instagram इस्तेमाल पर टाइम लिमिट सेट करने के साथ दिन या रात में इसपर पूरी रोक भी लगा सकते हैं। Also Read - How to add music to your Instagram Story: इस तरह आसानी से ऐड करें म्यूजिक, स्टोरी को बनाएं मजेदार

कंपनी ने बताया कि ये सुपरविजन टूल पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए रिलीज हो रहे हैं। इसके साथ ही Instagram ने Quest हेडसेट के लिए VR सुपरविजन टूल भी रोलआउट किए हैं। आइए इस सब के बारे में जानते हैं।

Instagram Parental Supervision Tools

Instagram पर अब पैरेंट्स और गार्डियन्स टीन्स खुद से टीन्स को सुपरविजन टूल सेट करने के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ टीन्स के पास थी। पैरेंट्स टीन्स के Instagram इस्तेमाल पर समय सीमा तो लगा ही सकते थे, लेकिन नए टूल्स के साथ अब ये दिन या हफ्ते के कुछ खास हिस्सों में इस इस्तेमाल को लिमिट कर सकते हैं।

📣 New Features 📣 Today, we’re announcing new tools and resources designed to support parents, guardians and teens on Instagram and in @MetaQuestVR. – Updated Supervision Controls

– Take a Break

– Nudges More info here 👉🏼 https://t.co/DtSG9k8sXC pic.twitter.com/6EgwyJZtR8 — Adam Mosseri (@mosseri) June 14, 2022

अगर टीन्स इंस्टाग्राम पर किसी अकाउंट या पोस्ट को रिपोर्ट करते हैं तो इसके बारे में पैरेंट्स अब ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। इसमें यह भी शामिल होगा कि रिपोर्ट होने वाला अकाउंट कौन है और रिपोर्ट किस तरह की है।

Quest के लिए VR Supervision Tools

Instagram ने अनाउंस किया कि यह Quest हेडसेट के लिए सुपरविजन टूल भी रोलआउट कर रहा है। पैरेंट डैश्बोर्ड में अब आप टीन के लिए जिन ऐप्स को रोकना चाहते हैं, उन्हें Quest Store पर ब्लॉक कर सकते हैं। टीन्स भी अब इन ऐप्स को डाउनलोड करने या खरीदने के लिए आपको रीक्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हें आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं।

पैरेंट्स या गार्डियन्स टीन्स के सभी ऐप्स को देख सकते हैं। नए ऐप के खरीदने पर भी इन्हें एक अलर्ट मिलेगा। पैरेंट्स अब Oculus मोबाइल ऐप के जरिए यह जान सकते हैं कि Quest का हेडसेट टाइम भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उनके बच्चे VR में कितना वक्त बिता रहे हैं। आप टीन्स के Oculus Friends की लिस्ट भी देख सकते हैं। इसके साथ आप लिंक और एयर लिंक को ब्लॉक भी कर सकते हैं।