Instagram में एक नया Searchable Map फीचर आया है। Meta के CEO Mark Zuckerberg ने इस नए फीचर की घोषणा की है। इसकी मदद से यूजर्स अपने आस पास के लोकप्रिय रेस्टोरेंट और ब्यूटी सैलून आदि जगहों के लिए सर्च कर पाएंगे। बता दें कि इस फीचर को लगभग एक साल पहले जापान में लॉन्च किया गयाथा। अब इसे ग्लोबली रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। आइये, जानें कैसे करें इसका यूज। Also Read - How to add Special effect to your Instagram Messages: अपने इंस्टाग्राम मैसेज को बनाएं स्पेशल, ऐसे ऐड करें इफेक्ट

Instagram New Searchable Map Feature

Instagram का यह नया फीचर यूजर्स को टैग किए गए पोस्ट, स्टोरीज और अन्य यूजर्स के द्वारा शेयर किए गए गाइड के जरिए उनके आस-पास के लोकप्रिय जगहों को ढूंढने में मदद करेगा। अब यूजर्स इस लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अपने जरूरत के अनुसार आसानी से एक सही जगह का पता लगा पाएंगे। Also Read - Instagram से खरीदारी करना हुआ आसान, चैट में ही यूजर कर सकेंगे पेमेंट

कुछ हैशटैग के साथ सर्च करके लोग मैप पर संबंधित जगह ढूंढ पाएंगे। साथ ही उनके पास कुछ फिल्टर्स का भी ऑप्शन होगा, जो उन्हें बेहतर तरीके से सर्च करने में मदद करेगा।Instagram Maps छोटे बिजनेस को आसानी से लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। Also Read - Instagram के 'Close friends' लिस्ट में ऐसे एड होंगे आपके फेवरेट लोग, जानें तरीका

एक मेटा-कमीशन ऑनलाइन सर्वे में पाया गया कि 96 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे ब्रांड और प्रोडक्ट को ऑनलाइन ढूंढते हैं। यहां बताया गया है कि आप जगह ढूंढने के लिए इंस्टाग्राम मैप्स का यूज कैसे कर सकते हैं।

कैसे करें इस नए फीचर का यूज?

यूजर्स फीड या स्टोरीज कंटेंट में टैग की गई जगह पर क्लिक करके नई जगह के लिए सर्च कर सकते हैं। आप एक्सप्लोर टैब में किसी शहर या आस पास की जगह का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। लोकल हैशटैग के लिए हैशटैग सर्च भी मौजूद है। उदाहरण के लिए आप “#newdelhi” डालकर सर्च कर सकते हैं।

फोटोशेयरिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार, लेटेस्ट स्टोरीज, टॉप पोस्ट और टैग किए गए जगहों को ब्राउज किया जा सकता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार फिल्टर्स का यूज भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूजर्स इन जगह को सेव करके भी रख सकते हैं। ताकि वे जब चाहें उस लोकेशन पर फिर से जा सकें। इन जगहों को शेयर भी किया जा सकेगा। आप प्लेटफॉर्म पर इन जगहों को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं।