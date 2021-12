Instagram ने युवा और टीनेजर्स के लिए ऐप को और भी सुरक्षित बनाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने इस फीचर को Take a Break नाम दिया है। Also Read - Facebook Messenger का Soundmojis फीचर है कमाल, जानें कैसे करें इसका यूज

Engadget की रिपोर्ट के अनुसार, इसको US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए रोल आउट कर दिया गया है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह यूजर्स को ऐप से ब्रेक लेने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। आइये, इस फीचर के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Instagram का Take a Break फीचर ऐसे करेगा काम

यह फीचर उन यूजर्स के लिए बहुत उपयोगी होगा, जो Instagram का ज्यादा यूज करते हैं। Take a Break फीचर की मदद से ऐप के अधिक यूज से बचने के लिए रिमाइंडर भी सेट कर पाएंगे। इसके साथ ही टीनएजर को रीसेट करने में मदद करने के लिए एक्सपर्ट की टिप्स भी होंगी।

बता दें कि इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी इस सप्ताह बच्चों को ऑनलाइन खतरों से कैसे बचाया जाए, इस पर बात करेंगे। इससे ठीक पहले ही कंपनी ने Take a Break फीचर लॉन्च कर दिया है।

ऐप इन फीचर्स पर भी कर रही काम

इसके अलावा इंस्टाग्राम माता-पिता और अभिभावक के लिए एक नया टूल लाने की योजना बना रही है। इसकी मदद से वह देख पाएंगे कि उनके बच्चे ऐप पर कितना समय बिता रहे हैं। साथ ही एक समय सीमा भी तय कर पाएंगे कि उनके बच्चे कितने समय तक ऐप का यूज कर सकते हैं। इस फीचर को अगले साल मार्च में लॉन्च किया जा सकता है। इनके अलावा भी Instagram के कई फीचर्स टेस्टिंग फेज में हैं। उसमें से एक ऐप पर एक्टिविटी को हटाने से संबंधित होगा। यूजर्स एक साथ कई सारी फोटोज डिलीट कर सकते हैं। साथ ही वे लाइक और डिस्लाइक भी हटा सकते हैं। इस फीचर को जनवरी में रोल आउट किए जाने की उम्मीद है।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब इंस्टाग्राम की योजना एडल्ट द्वारा उन टीनएजर को टैग करने या उनको मेंशन करने की सुविधा को पूरी तरह से हटाने की योजना में है, जो उनके फॉलोअर्स नहीं है। इन सभी फीचर्स के आ जाने पर उन अभिभावकों की चिंता कम हो जाएगी, जिनके बच्चे इस ऐप का अधिक समय बिताते हैं।