Instagram अपने प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए यूं तो आए दिए नए-नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता था। हालांकि, इसके साथ-साथ यूजर की प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जल्द ही फोटो शेयरिंग ऐप अपने प्लेटफॉर्म पर एक नए फिल्टर को पेश करने वाला है, जिसका नाम ‘Nudity Protection’ होगा। इस फिल्टर के जरिए यूजर्स को कोई भी उनके DM यानी चैट में न्यूड कॉन्टेंट नहीं भेज पाएगा। आइए जानते हैं इन अपकमिंग फिल्टर से जुड़ी सभी डिटेल। Also Read - WhatsApp स्टेटस में कुछ ऐसे पोस्ट कर सकेंगे वॉइस नोट, दिखी पहली झलक

हाल ही में एक जानें-मानें मोबाइल डेवलपर lessandro Paluzzi ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए Instagram के अपकमिंग ‘Nudity Protection’ फीचर की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में बताया कि इंस्टाग्राम जल्द ही चैट में एक नया न्यूडिटी प्रोटेक्शन फिल्टर लेकर आने वाला है। Also Read - Instagram अकाउंट हो गया है हैक? इस तरह करें रिपोर्ट, जानें रिकवर करने का तरीका

Also Read - Instagram सब्सक्रिप्शन फीचर हुआ लाइव, क्रिएटर्स की कमाई होगी अब आसान

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀

ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN’T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022