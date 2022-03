Facebook और linkedin पर आपके दोस्त या फिर कनेक्शन किसी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं… किसकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं… यह सभी एक्टिविटीस देखने की सुविधा मिलती है। हालांकि, फोटो व वीडियो शेयरिंग ऐप Instagram पर आपको ये फीचर नहीं मिलता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साल 2019 से पहले इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों की एक्टिविटीस को देखा जा सकता था, लेकिन इसके बाद इस फीचर को हटा दिया गया था। Also Read - How to make Instagram Reels: इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना है बहुत आसान, जानें पूरा प्रोसेस

लेटेस्ट लीक के जरिए जानकारी मिली है कि फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप Instagram अब जल्द ही साल 2019 में बंद किया फीचर दोबारा लेकर आने वाली है। दरअसल, Alessandro Paluzzi ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने जानकारी दी है कि इंस्टाग्राम जल्द ही Explore page पर एक नया सेक्शन जोड़ने वाला है। इस सेक्शन में आप अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के द्वारा लाइक किए गए पोस्ट को देख सकेंगे। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में इंस्टाग्राम में सर्च के नीचे 'Liked By Friends' सेक्शन देखा जा सकता है।

#Instagram is working on a section on the Explore page where you can see some of your friends’ liked posts 👀 pic.twitter.com/gbZEhEYepp

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 15, 2022