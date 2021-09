Facebook की फोटो शेयरिंग ऐप Instagram में आज यानि 2 सितंबर 2021 की सुबह 10:35 बजे बड़ी आउटेज आई है। इस आउटेज की वजह से यूजर्स एक दूसरे को DM (डायरेक्ट मैसेज) नहीं भेज पा रहे हैं। साथ ही, किसी भी कमेंट और लाइक को लोड होने में भी काफी समय लग रहा है। कई यूजर्स ने इस फोटो शेयरिंग ऐप में आ रही दिक्कत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter पर बताया है। यूजर्स के मुताबिक, सुबह से ही इस ऐप को इस्तेमाल करने में लोगों को दिक्कत आ रही है। हालांकि, Instagram की तरफ से फिलहाल किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। Also Read - Instagram को नहीं बताई birthdate तो बंद हो जाएगा ऐप, जानें इस शर्त की वजह

अभी Instagram ऐप काम कर रहा है, लेकिन कमेंट और लाइक को लोड होने में समय लग रहा है। साथ ही, DM (डायरेक्ट मैसेज) फीचर अब काम कर रहा है। ट्विटर पर यूजर्स द्वारा पोस्ट किए कमेंट्स की बात करें तो कईयों को ऐप के न्यूज फीड रिफ्रेश करने पर "We are sorry, but something went wrong. Please try again." यह मैसेज आ रहा था। कंपनी की तरफ से बयान जारी नहीं होने की वजह से यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐप में किस तरह की तकनीकी दिक्कत आई है।

ऐप ओपन करने में आ रही दिक्कत

Downdetector के मुताबिक, हजारों Instagram यूजर्स ने ऐप ओपन करने के बाद इस तरह के एरर को रिपोर्ट किया है। करीब 47 प्रतिशत यूजर्स को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत में आ रही थी। वहीं, 27 प्रतिशत यूजर्स को वेब वर्जन इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही थी। वहीं, 26 प्रतिशत यूजर्स को सर्वर कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही थी।