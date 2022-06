Instagram ने कुछ वक्त पहले अनाउन्स किया था कि यह जल्द ही अपने प्लैटफॉर्म पर पोस्ट और रील्स को प्रोफाइल पर पिन करने का ऑप्शन देगा। अब यह फीचर अब लाइव हो गया है। इसकी मदद से आप अपने प्रोफाइल पेज पर अपने पसंदीदा फोटो या रील को पिन कर सकते हैं। Also Read - क्या है Instagram का एक्सक्लूसिव '1 Minute Music' वीडियो फीचर, जानें हर डिटेल

इसकी मदद से आप प्रोफाइल को विजिट करने वाले यूजर्स के लिए चुनिंदा पोस्ट सबसे ऊपर रख सकते हैं। Instagram का यह नया फीचर ट्विटर के 'पिन ट्वीट' फीचर की तरह काम करता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और यह भी देखते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

Instagram पहले से आपको पोस्ट पर आए हुए कमेंट को पिन करने का ऑप्शन देता है। इसकी मदद से आप अपनी पोस्ट के दर्जनों या सैकड़ों कमेंट में से बढ़िया कमेंट को सबसे ऊपर हाइलाइट कर सकते हैं या फिर अपने खुद के कमेंट को ही सबसे ऊपर लगा सकते हैं।

You like it? You pin it 📌

You can now choose up to three posts or Reels to pin to the top of your profile. pic.twitter.com/9waQkueckG

— Instagram (@instagram) June 7, 2022