Instagram Reels का बदल जाएगा अंदाज, नए फीचर्स के वीडियो की लेंथ हुई 90 सेकंड

Instagram ने अपने ऐप के लिए नए फीचर्स अनाउन्स किए हैं, जिनके साथ यह Reels को अब 90 सेकंड की बना रहा है। इससे पहले रील्स की अवधि 60 सेकंड तक सीमित थी। प्लैटफॉर्म का कहना है कि इस एक्स्ट्रा टाइम की मदद से क्रीएटर्स अपने कॉन्टेंट में पहले से ज्यादा बेहतर कर पाएंगे।

Reels के नए टाइम के बारे में बताते हुए Instagram ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, "Reels की अवधि को 90 सेकंड तक बढ़ाकर हम आपको इनके साथ खेलने के लिए अधिक समय दे रहे हैं। आपके पास अपने बारे में और अधिक साझा करने के लिए अधिक समय होगा, अतिरिक्त पर्दे के पीछे की क्लिप फिल्माएं, अपनी सामग्री की बारीकियों में उतरें या उस अतिरिक्त समय के साथ आप जो कुछ भी करना चाहते हैं।"

Instagram Reels अब होंगी 90 सेकंड लम्बी

कॉन्टेंट क्रीएशन के मामले में TikTok और Snapchat से मुकाबला करने के लिए Instagram ने Reels में बदलाव किए हैं। इस पॉपुलर फीचर में शॉर्ट वीडियो की लेंथ को 60 सेकंड से बढ़ाकर 90 सेकंड कर दिया गया है। प्लैटफॉर्म ने इसके साथ नए Reel टेम्प्लेट भी अनाउन्स किए हैं।

Instagram ने अपने Reels फीचर की तारीफ करते हुए कहा कि 10 हजार से ज्यादा फॉलोअर वाले वो अकाउंट, जिन्होंने 60-दिनों की अवधि में कम से कम पांच रील पोस्ट कीं उन्हें रील्स पोस्ट न करने वाले यूजर्स के मुकाबले 2.5 गुना से ज्यादा नए फॉलोअर्स प्राप्त हुए हैं।

Reels में जुड़े और भी नए फीचर्स

Import Audio: Instagram Reels में अब यूजर्स अपनी खुद की ऑडियो को आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके लिए यूजर्स import audio फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से क्रीएटर अपने वीडियो में किसी दूसरे वीडियो से कॉमेंटरी या बैकग्राउंड साउंड जोड़ पाएंगे। इन वीडियो की लेंथ 5 सेकंड होनी चाहिए और ये फोन में सेव होने चाहिए।

Sound Effect: Instagram Reels में नए साउंड इफेक्ट भी जोड़े जा रहे हैं। प्लैटफॉर्म ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा, “एयर हॉर्न और क्रिकेट से लेकर ड्रम और दूसरी चीजों तक, साउंड इफेक्ट का हमारा ताजा संग्रह आपको रील में मजाक भरने में मदद कर सकता है या आपके दर्शकों को आपकी भावनाओं को देखने में मदद कर सकता है।”

Stickers: Reels में अब यूजर्स Instagram Stories में मौजूद स्टिकर भी इस्तेमाल कर पाएंगे।

इससे पहले Instagram ने Templates फीचर लॉन्च किया था, जिसकी मदद से यूजर्स दूसरे की रील को टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करके आसानी से विडियो बना सकते हैं।