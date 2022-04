Instagram कुछ यूजर्स के लिए हैशटैग पेज वाले ‘Recent’टैब को हटा रही है। कंपनी ने बताया कि कुछ यूजर्स के प्रोफाइल से इस टैब को हटाकर टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूजर्स को अब हैशटैग पेज में केवल दो ही टैब- Top और Reels दिखाई देंगे। कंपनी यह बदलाव Reels को प्रमोट करने के लिए कर रही है, ताकि TikTok को चुनौती मिल सके। Also Read - Instagram down: ग्लोबल आउटेज के बाद ठीक हुआ Meta का फोटो शेयरिंग ऐप

Instagram ने मंगलवार को ऐलान किया कि वह कुछ यूजर्स पर नई टेस्टिंग कर रहे हैं। Instagram के हैशटैग पेज पर आपको तीन टैब्स देखने को मिलती हैं, जो है- ‘Top’, ‘Recent’ और ‘Reels’। हालांकि, टेस्टिंग फेज में कंपनी ने कुछ यूजर्स के लिए ‘Recent’ टैब को हटा दिया है, जिसके बाद वह यूजर अब केवल ‘Top’और ‘Reels‘ टैब में ही कॉन्टेंट एक्सेस कर सकेंगे। Also Read - WhatsApp का ग्रुप पोल फीचर कुछ ऐसा दिखेगा, सामने आया First Look

Also Read - WhatsApp में भी लगा सकेंगे कवर फोटो, अपडेट में मिला नया फीचर

For a small group, we’re testing more recent and timely content in ‘Top’ and ‘Reels’ tabs in hashtags, and removing the ‘Recent’ tab. We want to see if this helps people connect with more interesting and relevant content on hashtags, while also keeping them across what’s current. pic.twitter.com/nLb6BiFRws

— Instagram Comms (@InstagramComms) April 19, 2022