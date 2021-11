Instagram पर अब अपनी पहचान बताने के लिए आपको लेनी होगी विडियो सेल्फी

Instagram शायद प्लैटफॉर्म पर फेक प्रोफाइल्स पर लगाम कसने की तैयारी में है और इसके लिए इसने यूजर्स से सेल्फी वेरिफिकेशन मांगने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया सलाहकार Matt Navarra ने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिनसे इस फीचर के बारे में जानकारी मिलती है। Also Read - October 2021 में इन ऐप्स का रहा बोलबाला, जानें किस ऐप ने मारी बाजी

Navarra द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, इंस्टाग्राम ने अब यूजर्स की पहचान को कन्फर्म करने के लिए वीडियो सेल्फी मांगना शुरू कर दिया है। स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि नई पहचान सत्यापन प्रक्रिया से इंस्टाग्राम को यह समझने में मदद मिलेगी कि कोई निश्चित उपयोगकर्ता वास्तविक व्यक्ति है या नहीं।

सत्यापन के लिए Instagram आपके सिर को अलग-अलग दिशाओं में घुमाने का एक छोटा वीडियो मांगेगा। कंपनी वादा कर रही है कि इन वीडियो सेल्फी को बैकएंड में स्टोर नहीं किया जाएगा और 30 दिनों में डिलीट कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, इंस्टाग्राम के अनुसार, आप जो वीडियो सेल्फी अपलोड करेंगे, वह कभी भी प्लैटफॉर्म पर नहीं दिखाई जाएगी। स्क्रीनशॉट से यह भी पता चलता है कि कंपनी वादा कर रही है कि वह बायोमेट्रिक डेटा एकत्र नहीं करेगी और न ही कंपनी की फेस रिकग्निशन तकनीक का उपयोग करेगी।

Instagram is now using video selfies to confirm users identity

Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021