Instagram यूं तो अक्सर अपने प्लेटफॉर्म पर नए-नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही फोटो व वीडियो शेयरिंग ऐप अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लेकर आने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम "Candid Challenges" होगा। कहा जा रहा है कि यह फीचर काफी हद तक फ्रेंच ऐप BeReal की तरह काम करेगा।

डेवलपर Alessandro Paluzzi (@alex193a) ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि Instagram इन दिनों नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसका नाम "Candid Challenges" होगा। यह फीचर BeReal से प्रेरित है। यह चैलेंज यूजर्स को रोजाना अलग-अलग टाइम पर सेल्फी लेने को कहेगा। फिलहाल, यह फीचर टेस्टिंग फेज पर है और इसे रिलीज करने में थोड़ा समय लग सकता है।

Also Read - Meta ने Facebook और Instagram के लिए अनाउंस किए कई नए फीचर्स, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀

ℹ️ Add other’s IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022