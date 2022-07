Instagram ने पेश किए नए सब्सक्रिप्शन फीचर, मिलेंगे एक्सक्लूसिव पोस्ट और रील

Instagram ने इस साल प्लैटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन सर्विस का टेस्ट शुरू किया था। इसकी मदद से इंस्टाग्राम क्रिएटर्स अपने फैंस के जरिए पैसे कमा सकते हैं। अब मेटा ने इसी सर्विस में नए टूल अनाउंस किए हैं, जो क्रिएटर्स को अपने सब्सक्राइबर्स से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करेंगे। Also Read - Facebook में आ रहा नया फीचर, एक ही अकाउंट से बना पाएंगे 5 अलग-अलग प्रोफाइल

Instagram ने नया Subscriber Chats फीचर अनाउंस किया है, जो क्रिएटर्स को सब्सक्राइबर्स को बातचीत का नया तरीका देगा। इसके साथ ही क्रिएटर्स अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट और रील शेयर कर पाएंगे। सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्टेन्ट को मैनेज करने के लिए क्रिएटर्स को अपनी प्रोफाइल पर Exclusive Tab भी मिलेगी। आइए इस सब के बारे में डिटेल में जानते हैं।

क्रिएटर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए Instagram के नए फीचर

Subscriber Chats: मेटा का कहना है कि हर इंडस्ट्री में सब्सक्रिप्शन की कीमत कॉन्टेन्ट तक ही सीमित रहती है, लेकिन यह आपको सब्सक्राइबर्स के साथ जुड़ने का नया तरीका देना चाहता है। Instagram अपने सब्सक्रिप्शन फीचर में Subscriber Chats का ऑप्शन जोड़ रहा है, जिसकी मदद से क्रिएटर्स एक साथ 30 सब्सक्राइबर्स से बात कर सकते हैं। यह चैट Messenger के जरिए होगी।

आप इसका एक्सेस इनबॉक्स या स्टोरी में जाकर बना सकते हैं और यह 24 घंटे में अपने आप गायब हो जाएगी। आप नीचे लगी पिक्चर में देख सकते हैं कि Subscriber Chat का लिंक स्टोरी पर किस तरह नजर आएगा। दूसरी स्लाइड में नजर आ रहा है कि यह चैट मैसेंजर में किस तरह दिखेगी।

Exclusive Posts & Reels: एक्सक्लूसिव स्टोरी और लाइव की तरह अब Instagram पर क्रिएटर्स एक्सक्लूसिव पोस्ट और रील भी अपलोड कर पाएंगे। मेटा का कहना है कि सब्सक्राइबर्स को ऐसा कॉन्टेन्ट पसंद करेंगे, जो वो जब चाहें तब क्रिएटर की प्रोफाइल पर जाकर देख सकें।

Exclusive Tab: एक्सक्लूसिव कॉन्टेन्ट को मैनेज करने के लिए Instagram अब क्रिएटर्स के लिए एक Exclusive Tab भी पेश कर रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस टैब में आपका सर एक्सक्लूसिव कॉन्टेन्ट मौजूद होगा। सब्सक्राइबर्स जब चाहें तब यहां पर आकार इस कॉन्टेन्ट को देख पाएंगे। यहां पर सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल लाइव से लेकर पोस्ट और रील सब कुछ मौजूद होंगे।