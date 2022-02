इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अब 24 घंटे से अधिक पुराने फोटो भी किए जा सकते हैं पोस्ट

सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए नए-नए अपडेट जारी करता रहता है। इस बार भी इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर पेश किया है। हालांकि इंस्टाग्राम हर बार स्नैपचैट को कॉपी करता है। इंस्टाग्राम अब यूजर्स को 24 घंटे से ज्यादा पुरानी वीडियो और फोटो को अपलोड करने की अनुमति देता है। हालांकि, पहले यूजर्स 24 घंटे में लिए गए वीडियो और फोटो को ही स्टोरी फीचर में एड कर सकते थे। Also Read - Instagram में आया नया Private Story Like फीचर, अब DM भेजे बिना स्टोरी को कर पाएंगे लाइक

अब अगर आप गैलरी आइकन पर टैप करते हैं, तो आपको पहले 24 घंटों के फोटो और वीडियो दिखाई देंगे, अगर कोई है। वहीं, बाद में डाउन स्क्रॉल करने पर आप 24 घंटे से ज्यादा पुरानी फोटो और वीडियो देखे पाएंगे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम ने इस पर “throwback” feel को भी एड किया है। अगर आप किसी भी फोटो या वीडियो को 24 घंटे से अधिक के बाद पोस्ट करते हैं, तो उस पर स्टिकर स्वचालित रूप से पॉप अप करेगा। Also Read - Instagram में आने वाले 5 जबरदस्त फीचर्स, बना पाएंगे 90 सेकंड तक की Reels

फोटो या वीडियो को जब भी आपने अपने फोन में सेव किया है, वह डेट कंटेंट के सामने दिखाई देगा। आप डेट स्टिकर पर टैप कर सकते है। साथ ही स्टिकर के कलर और साइज को भी बदल सकते है। जैसा आप दूसरे स्टिकर में करते है। इंस्टाग्राम आपको डेट स्टिकर हटाने की भी अनुमति देता है। इसे भी देखें: दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा से बढ़ सकती है Air Purifier की सेल

यह फीचर iOS और एंड्राइड फोन पर लाइव है। आपको यह फीचर प्राप्त करने के लिए एप स्टोर और प्ले स्टोर से लेटेस्ट वर्जन में इंस्टाग्राम को अपडेट करने की आवश्यकता होगी। यह फीचर उन यूजर्स की भी मदद करेगा, जो डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं के कारण स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाते है। इसे भी देखें: Samsung Galaxy S9 स्मार्टफोन के बैक में हो सकते हैं बड़े बदलाव, अंडर-डिसप्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं आयेगा नजर

हाल ही में इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए स्टोरीज फीचर में ‘फेस फिल्टर्स’ लॉन्च किया था। जिसमें शुरुआत में 8 फेस फिल्टर्स दिए गए थे। यूजर्स फ्रंट या रियर कैमरा से ली गई फोटो और वीडियो में इस फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोज में ‘रिवाइंड’ फीचर भी जोड़ा गया है। यह फीचर भी स्नैपचैट में पहले से मौजूद है। इस नए फीचर और टूल्स को दोनों एंड्राइड और iOS के लिए रोलआउट कर दिया गया है। इसे भी देखें: अमेजन इंडिया पर चल रहा है सैमसंग कार्निवल: स्मार्टफोन पर मिल रहा है 5,700 रुपए तक का डिस्काउंट

Also Read In English: Instagram Stories now allows posting saved photos beyond 24 hours