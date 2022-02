Instagram की लत छुड़ाने वाला फीचर भारत में हुआ लॉन्च, जानें कैसे करना है इस्तेमाल

Instagram ने कुछ वक्त पहले ‘Take a Break’ फीचर को चुनिंदा देशों में अनाउन्स किया था। अब कंपनी ने इसे भारत समेत बाकी सभी देशों में रोल-आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। Also Read - Twitter ला रहा Instagram वाला फीचर, केवल क्लोज फ्रेंड्स को भेज सकेंगे ट्वीट

Teak a Break फीचर ऐप के पहले से मौजूद Set Daily Time Limit से थोड़ा सा अलग है। जहां पुराने फीचर की मदद से आप Instagram पर दिन की डेली लिमिट सेट कर सकते हैं, नया फीचर आपको ऐप के लगातार इस्तेमाल को रोककर ब्रेक लेने की याद दिलाता है। Also Read - Instagram का सब्सक्रिप्शन फीचर भारत में हुआ स्पॉट, प्लान की कीमत भी आई सामने

Instagram: Take a Break

Instagram का Take a Break फीचर आपको Manage Your Time सेक्शन में मिलेगा। यहां पहुंचने के लिए आपको Instagram ऐप में अपना प्रोफाइल पेज खोलकर ऊपर दिए हुए मेन्यू ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको Settings में मौजूद Account ऑप्शन में जाकर Your Activity सेक्शन में जाना होगा। Also Read - Instagram Tips and Tricks: एक ऐप में यूज कर सकते हैं कई अकाउंट, इस तरह करें ऐड

यहां पर आपको ऐप पर बिताया हुआ अपना टाइम दिखेगा और साथ ही नीचे Set reminder to take breaks और Set daily time limit के ऑप्शन नजर आएंगे। Take a Break फीचर की मदद से यूजर्स इंस्टाग्राम पर खुद के लिए 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट के लगातार इस्तेमाल के बाद ब्रेक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं।

यहां पर लगाया हुआ टाइम आपके डेली टाइम लिमिट को प्रभावित नहीं करेगा। Take a Break आपको याद दिलाएगा कि आप लगातार 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट से ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। Instagram का अनलिमिटेड स्क्रॉल इंटरफेस कई बार आपको टाइम का अहसास भुलाकर ऐप से जोड़े रखता है। ऐसे में यह नया फीचर लोगों के काफी काम आ सकता है।

Instagram के हेड Adam Mosseri ने पिछले साल नवंबर में बताया था कि यह एक नए फीचर ‘Take a Break’ को टेस्ट कर रहे हैं, जो यूजर्स को याद दिलाएगा कि ये कितनी देर से प्लैटफॉर्म पर हैं। इसके बाद ऐप ने दिसंबर में इस फीचर को US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे चुनिंदा देशों में लॉन्च किया था। अब यह फीचर सभी के लिए रोल-आउट कर दिया गया है।