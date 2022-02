इंस्टाग्राम पर जल्द मिलेगा यूजर्स को ये नया फीचर

फोटो शेयरिंग एप इंस्टाग्राम द्वारा यूजर्स को बेहतर और आसान सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आए दिन नए फीचर्स पेश करता है। वहीं अब चर्चा है कि इंस्टाग्राम अपने मेन फीड में बड़े बदलाव करने वाला है। फोटो-शेयरिंग सोशल प्लेटफॉर्म पर यूजर को हैशटैग फॉलो करके सर्चिंग करने की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। जिसके बाद यूजर्स के लिए हैशटैग की मदद से इंस्टाग्राम पर कुछ भी सर्च करना बेहद ही आसान हो जाएगा। Also Read - Instagram में आया नया Private Story Like फीचर, अब DM भेजे बिना स्टोरी को कर पाएंगे लाइक

ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से सामने आई ​जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम पर यूजर्स को हैशटैग की मदद से सर्च करने की सुविधा मिलेगी। इसके जरिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए अपनी रुचि के कंटेट को सर्च करना आसान होगा। इस फीचर के जरिए यूजर हैशटैग की मदद से कोई भी फोटो या कंटेट सर्च कर सकेंगे। Also Read - Instagram में आने वाले 5 जबरदस्त फीचर्स, बना पाएंगे 90 सेकंड तक की Reels

Ok this is new. What does this do @SimonSocialMM @BizPaul @NatalieTFG any ideas? I’ve followed 2 but can’t find what that means!! pic.twitter.com/LlCBk4Wmfv

— Pippa Akram (@Social_Pip) November 9, 2017