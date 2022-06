Instagram Feed का बदल जाएगा लुक, Mark Zukerberg ने दिखाया प्रीव्यू

Instagram में एक कमाल का फीचर आने वाला है। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नए फुल स्क्रीन फीड फीचर पर काम कर रहा है। कंपनी ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही Meta के CEO Mark Zukerberg ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फुल-स्क्रीन फीड टेस्टिंग का प्रीव्यू शेयर किया है। Also Read - How to turn on and off Caption Feature in Chrome on Android: इस तरह क्रोम पर ऑन और ऑफ करें कैप्शन

इसमें कहा गया है कि फोटोज अभी भी इंस्टाग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसके आने के बाद इंस्टाग्राम फीड का लुक बदल जाएगा। इंस्टाग्राम फीड का फुल-स्क्रीन वर्जन जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।

Instagram Feed का बदल जाएगा लुक

इंस्टाग्राम ने एक ट्वीट के जरिए प्लेटफॉर्म पर फुल-स्क्रीन फीड के टेस्टिंग की घोषणा की है। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फुल-स्क्रीन फीड का प्रीव्यू शेयर कर इसकी टेस्टिंग को कन्फर्म कर दिया है।

कंपनी के अनुसार, फीड के अपकमिंग फुल स्क्रीन वर्जन की टेस्टिंग चल रही है। जल्द ही इसे कई यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

नए लुक में यूजर्स को इनबॉक्स तक पहुंचने और नया पोस्ट बनाने के लिए नए शॉर्टकट भी मिलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस नए लुक को टिकटॉक क्लियर मोड जैसा बताया जा रहा है, जिसकी इस महीने की शुरुआत में टेस्टिंग की गई थी।

इस नए फीचर को कब रोल आउट किया जाएगा, यह जानकारी अभी नहीं है। हालांकि, लग रहा है कि कंपनी इसे जल्द ही यूजर्स के लिए उपलब्ध करा सकती है।

इंस्टाग्राम में आया यह बग

हाल में Instagram यूजर्स को एक समस्या का सामना करना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर यूजर द्वारा शेयर की गई पुरानी स्टोरी बार-बार दिख रहीं थी। यूजर्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्लेटफार्म पर एक बग था। इसके कारण ऐप तुरंत नई स्टोरी दिखाने की बजाय पहले से शेयर की गई स्टोरीज दिखा रहा था।

यह बग Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए था। इसके चलते उन्हें वे स्टोरीज फिर से देखनी पड़ी, जो वे पहले ही देख चुके थे। हालांकि, कंपनी ने अपने iOS ऐप पर रिपीटिंग स्टोरीज बग को ठीक करने के लिए एक अपडेट जारी किया था। नए अपडेट v239.1 ने इस समस्या का समाधान किया।