Instagram का फोकस काफी लंबे समय से Reels पर है। अब यह फोटो-वीडियो ऐप एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है, जिसके तहत प्लैटफॉर्म पर वीडियोज को रील्स के रूप में पोस्ट किया जा सकेगा।

खबर के मुताबिक, Instagram दुनिया भर के चुनिंदा यूजर्स के साथ इस नए फीचर को टेस्ट कर रहा है। कंपनी के प्रवक्ता की तरफ से इस बारे में जानकारी मिली है और एक सोशल मीडिया ऐनलिस्ट ने भी इस टेस्ट के बारे में स्क्रीनशॉट साझा किए हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Instagram वीडियो अब बनेंगे Reels

टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेटा के प्रवक्ता ने पब्लिकेशन को एक ईमेल के जरिए बताया कि Instagram वर्तमान में ऐप पर एक नए अपडेट का परीक्षण कर रहा है। इसके तहत प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट को Reel की तरह पोस्ट किया जा सकेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी प्रवक्ता ने कहा, “हम Instagram पर वीडियो के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत इस फीचर का परीक्षण कर रहे हैं।”

रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम इस फीचर को दुनिया भर के चुनिंदा यूजर्स के साथ टेस्ट कर रहा है। सोशल मीडिया विश्लेषक Matt Navarra ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें इस टेस्ट की झलक मिल रही है। यहां पर हमें एक मैसेज दिख रहा है, जिसमें यूजर को बताया जा रहा है, “video posts are now shared as Reels”. इसका मतलब हुआ कि वीडियो पोस्ट अब रील के रूप में साझा किए जा रहे हैं।

Instagram के टेस्ट में शामिल यूजर्स को पॉप-अप संदेश दिखाई दे सकता है। इसमें कहा जाता है कि अगर आपका अकाउंट पब्लिक है और आप कोई वीडियो साझा करते हैं, तो लोग अपनी Reel बनाने के लिए आपके वीडियो में मौजूद ऑडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं।

मैसेज यह भी कहता है कि अब कोई भी यूजर्स की रील के साथ रीमिक्स बनाकर इस रीमिक्स को डाउनलोड कर सकता है। हालांकि, यूजर्स के पास सेटिंग्स से रीमिक्सिंग को बंद करने का ऑप्शन मौजूद होगा।

Instagram ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वीडियो पोस्ट को इंस्टाग्राम रील्स में बदलने वाला नया फीचर कब शुरू होगा। कंपनी की तरफ से अभी यह जानकारी भी नहीं आई है कि प्लैटफॉर्म पर पहले से मौजूद वीडियो पोस्ट का क्या होगा।