...तो इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने के लिए देने होंगे पैसे?

Instagram Subscription for Creators: इंस्टाग्राम पर रील्स या वीडियो देखने के लिए यूजर्स को जल्द ही पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। Meta के इस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन फीचर टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखाने के लिए चार्ज कर सकेंगे। Instagram का यह सब्सक्रिप्शन फीचर आने वाले कुछ सप्ताह में टेस्ट किया जाएगा। कंपनी ने इस बात की आधिकारिक घोषणा की है।

Meta के इस फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स यूजर्स से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar की तरह ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लि सब्सक्रिप्शन चार्ज ले सकेंगे। नए सब्सक्रिप्शन फीचर के रोल आउट होने के बाद, इस प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स के लिए कमाई का एक और नया जरिया खुल जाएगा। Twitter पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए Instagram के हेड एडम मोसेरी (Adam Mosseri) ने लिखा, 'सब्सक्रिप्शन'।

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022