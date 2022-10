Instagram पर गाली देने वालों और ट्रोल अकाउंट्स की अब खैर नहीं। Instagram ने हाल में अनाउंसमेट की है कि वह कुछ खास फीचर्स को बढ़ाएगी, जिससे यूजर्स इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली देने वालों और ट्रोल करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक कर सकेंगे। Also Read - Instagram अकाउंट से लिंक हैं कौन से थर्ड पार्टी ऐप और वेबसाइट, ऐसे देखें और करें रिमूव

नए फीचर्स के साथ सभी Instagram Users अब किसी भी व्यक्ति के सभी मौजूदा अकाउंट्स को ब्लॉक कर सकेंगे। दरअसल Meta ने पिछले साल लॉन्च हुए फीचर को और बेहतर किया है, जिसके तहत ब्लॉक किए गए शख्स के सिर्फ नए अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सुविधा मिलती थी। अब नए फीचर के साथ यूजर्स एक बार में ही किसी व्यक्ति के नए और पुराने सभी अकाउंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। कुल मिलाकर कर Instagram के ब्लॉकिंग सिस्टम को अपडेट किया गया है।

Updated Safety Tools 🙏🏼

Today, we’re announcing new ways for creators to stay safe on Instagram:

– New Nudges

– Updated Blocking

– Hidden Words Improvements pic.twitter.com/ofSWGeR7qX

— Adam Mosseri (@mosseri) October 20, 2022