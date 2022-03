Instagram फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के मामले में काफी फेमस ऐप बन गया है। इस वजह से इंस्टाग्राम ने निरतंर अंतराल में नए-नए फीचर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम अब सिर्फ फोटो और वीडियो शेयरिंग ही नहीं बल्कि ऑडियो शेयरिंग के मामले में भी आगे बढ़ना चाहता है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले Twitter ने Twitter Spaces और फेसबुक ने Facebook Live Audio Rooms की शुरुआत की थी। ठीक उसी तरह से इंस्टाग्राम भी अब अपने ऑडियो फीचर्स में विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। Also Read - WhatsApp पर एक बार में 2GB की फाइल कर सकेंगे शेयर! आने वाला है नया फीचर

इंस्टाग्राम ने डायरेक्ट चैट बॉक्स यानी डीएम में भी वॉयल रिप्लाई करने का फीचर्स दे दिया है, जिससे अब ये ऐप इंस्टेंट मैसेजिंग के मामले में भी WhatsApp, और मैसेंजर जैसे ऐप्स को टक्कर दे रहा है। एक फेमस डेवलप Alessandro Paluzzi ने अपने एक लेटेस्ट ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि अब इंस्टाग्राम यूजर्स इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी वॉयस रिप्लाई कर पाएंगे।

Alessandro Paluzzi ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें Instagram स्टोरीज पर रिप्लाई करने के ऑप्शन्स में मैसेज जीफ और इमोजी के साथ एक वॉयस स्पीकर आइकन भी दिख रहा है। इससे ये साफ पता चल रहा है कि स्पीकर आइकन स्टोरीज पर वॉयस रिप्लाई करने के लिए दिया गया है। इस ट्वीट के जरिए Alessandro ने कैप्शन मैसेज में लिखा कि, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वॉयस मैसेज भेजने वाले फीचर पर काम कर रहा है।

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022