Instagram एक लोकप्रिय फोटो शेयरिंग ऐप है। अपने यूजर्स के अनुभव को बढ़ाने के लिए कंपनी ऐप में कई अच्छे-अच्छे फीचर्स देती रहती है।

हाल ही में Instagram Head Adam Mosseri ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें बताया गया है कि कंपनी प्लेटफॉर्म के लिए नए वीडियो आधारित फीचर्स लाने पर ध्यान दे रही है।

Changes are coming to video on Instagram 📺

At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) June 30, 2021