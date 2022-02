iOS 11 में सभी iPhones की बैटरी लाइफ में हुआ है काफी सुधार

हम सभी जानते हैं कि iOS 11 में एप्पल ने कई नए फीचर्स और बदलावों को शामिल किया गया है, इसके अलावा आप इन सभी नए फीचर्स और बदलावों को दोनों iPhones और iPad पर देख सकते हैं। हालाँकि इस नए सॉफ्टवेयर को अभी लॉन्च किया गया है, और आप इसे अभी महज 60 फीसदी डिवाइसों पर ही देख सकते हैं, इनमें भी वह डिवाइस शामिल हैं, जो इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट को सपोर्ट करते हैं। हालाँकि इन सभी डिवाइसों में एक सबसे बड़ी कमी जो देखी गई है, वह बैटरी लाइफ को लेकर सामने आई है। iOS 11 में आपके iPhone की बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म होती है, जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। हालाँकि जब तक इस समस्या को फिक्स नहीं कर दिया जाता तब तक सभी को असली रिजल्ट का इंतेजार रहेगा कि आखिर यह असल में इतनी ही बैटरी लेता है या नहीं। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

महज एप्पल ही इस तरह के iOS इम्प्रूवमेंट को डिलीवर कर सकता है जो iPhone की बैटरी लाइफ में बड़ा बदलाव कर सके, और यह बैटरी लाइफ को बढ़ाने को लेकर पहला मेजर iOS अपडेट लग रहा है। इसे भी देखें: एप्पल iPhone X की hands-on वीडियो हुई स्पॉट, 3 नवंबर को होगा सेल के लिए उपलब्ध

एप्पल अब iOS की टेस्टिंग के आखिरी चरण में है, साथ ही इसके पांचवे बीटा को भी रिलीज़ कर दिया गया हैं, यानी iOS 11.1 को जैसे ही पेश किया गया था उसके अगले ही दिन इसके 5वें बीटा को भी पेश किया जा चुका है। अगर आप एक डेवलपर हैं या एक रजिस्टर्ड बीटा टेस्टर हैं तो आप 11.1 बीटा 5 को बड़ी आसानी से इनस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें बैटरी लाइफ कुछ ज्यादा ही शानदार हो गई है।

जैसा कि आप यहाँ दी गई एक विडियो में देख सकते हैं कि इस बैटरी इम्प्रूवमेंट को असल में बीटा 4 में शामिल किया गया था जिसे कुछ समय पहले ही पेश किया जा चुका है। यूट्यूब चैनल iDeviceHelp की अगर चर्चा करें जैसा कि आप इस विडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ बीटा 4 और 3 के बीच अंतर दिखाया गया है, और वह भी iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, और iPhones 8 Plus पर इन्हें टेस्ट किया गया है।

अगर इस विडियो में हम iOS 11.0.3 की चर्चा करें तो इसमें निरंतर इस्तेमाल करने पर भी इन तीनों डिवाइस में बैटरी महज 5 घंटे से भी कम के लिए चलती रही। इसके अलावा iOS 11.1 बीटा 4 में यह हर एक डिवाइस में 2 घंटे बढ़ गई थी। हालाँकि iPhone 8 में यहाँ बैटरी लगभग 4 घंटे ज्यादा चली थी। आप यहाँ इस टेस्टिंग के विडियो को देख सकते हैं।