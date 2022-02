Google Arts & Culture: जानें कैसे करें इस एप का इस्तेमाल

गगूल ने अपने Arts & Culture एप को नए फीचर के साथ अपडेट किय है। इस नए फीचर में यूजर्स अपनी सेल्फी क्लिक कर अपलोड कर पूरी दुनिया के art museums में मौजूद तस्वीरों से मैच कर सकता है। इसका मतलब है कि आप अपनी तस्वीर के माध्यम से पास्ट में चले जाएंगे। म्यूजियम और अन्य संस्थानों द्वारा गूगल के साथ साझा किए जाने वाले हजारों कला के बीच आपके फेस और समानता की जांच करने के लिए कंप्यूटर दृष्टि टेक्नोलॉजी की प्रयोग किया जाता है। Also Read - इस भारतीय रिसर्चर ने कर दिखाया ऐसा काम कि गूगल कर रहा जमकर तारीफ

गूगल का Arts & Culture app काफी समय से मौजूद है। लेकिन, इसका नया फीचर काफी कम समय में वायरल हो गया है। यूजर अपनी सेल्फी क्लिक कर एप के रिजल्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस एप द्वारा शेयर किए जा रहे रिजल्ट पर कई प्रकार की प्रतिक्रियां देखने को भी मिल रही हैं। Also Read - Safer Internet Day 2022: गूगल पर डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में लोगों ने खूब किए सर्च

अब, जबकि आप में से अधिकांश एप के इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित होंगे। लेकिन, यहां एक छोटी सा कैच है। एक प्रायोगिक संस्करण होने के नाते, यह रीजन में ब्लॉक है। यूएस में केवल उपयोगकर्ता अभी इस एप के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, TechCrunch की रिपोर्ट है कि एप में मौजूद एक एक छोटी सी ट्रिक से यह अन्य देशों में भी काम करता है। हमने एक कोशिश की है, जिससे पाया कि यह ठीक प्रकार से काम करता है।

ऐसे इस्तेमाल करें गूगल Arts & Culture एप

स्टेप 1- सबसे पहले आपको अपने एंड्राइड फोन पर इस एप को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करना होगा।

स्टेप 2- इसके बाद VPN एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मैंने Opera VPN और VPN Master की को डाउनलोड करने की कोशिश की लेकिन कनेक्टिविटी की समस्या के कारण कर नहीं पाया। इसके बाद मैंने Express VPN को डाउनलोड किया और यह 7-दिन के ट्रायल पीरियड के अच्छे से काम करने लगा।

स्टेप 3- इसके बाद VPN एप को शुरु करें और उपलब्ध विकल्पों में से एक स्थान के रूप में ‘यूएस क्षेत्र’ का उपयोग करने के लिए इसे कॉन्फिगर करें।

स्टेप 4- इसके बाद Google Arts & Culture एप ( यह लोकेशन एक्सेस करने के लिए आपकी परमिशन मांगे, जिसमें allow पर क्लिक न करें )। इसके बाद नीच स्क्रॉल करें जब तक आप “Is your portrait in a museum?” नहीं दिख जाता। इसके बाद ‘Get Started’ पर क्लिक कर दूसरी स्क्रीन पर देखें और बॉटम में मौजूद I accept टैप करें।

स्टेप 5-यह एप फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा की परमिशन मांगेगा। इसके बाद कैमरा इंटरफेस ओपन होगा जो आपके फेस को फ्रेम में एडजस्ट करेगा। इसके बाद फोटो क्लिक करें। Google AI अब बैकग्राउंड संग्रहालय से प्रसिद्ध कलाकृति दिखाता है जो आपकी तस्वीर के समान है। यह आपको चार विकल्पों के साथ प्रस्तुत करेगा और बाकी तीनों की जांच करेगा, आप दाएं से बाएं स्वाइप कर सकते हैं।

https://twitter.com/GadgetFreak4U/status/953132221132570624

यह प्रोसेस काफी आसान है। अगर आप भी इस एप में मौजूद इस फीचर को ट्राई करना चाहते हैं तो इस ट्रिक की मदद से कर सकते हैं।