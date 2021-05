Koo ने लॉन्च किया धांसू फीचर, अब बिना टाइप किए लिख सकेंगे पोस्ट

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के देसी वर्जन Koo ने मंगलवार को अपना नया फीचर जारी कर दिया है। कंपनी टॉक टू टाइप फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से यूजर्स बोलकर प्लेटफॉर्म पर कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। कू ऐप के को-फाउंडर और सीईओ अप्रमेया राधाकृष्णन ने बताया, ‘यह ‘Talk to Type’ फीचर जादुई है, जो क्षेत्रीय भाषाओं के क्रिएटर्स को अगले लेवल पर लेकर जाएगा।’ कंपनी का दावा है कि वह भारतीय भाषाओं में इस फीचर को लॉन्च करने वाली दुनिया के पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। Also Read - Made in India Apps: WhatsApp, Twitter, Google Maps के ये हैं 'देसी' विकल्प

यह फीचर हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलगू, बंगाली और मराठी के साथ साथ अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Koo के को-फाउंडर मयंक बिडावटका ने बताया कि यह फीचर Facebook, Twitter समेत किसी भी दूसरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। राधाकृष्णन ने बताया, ‘यूजर्स को लंबे विचार लिखने के लिए की-बोर्ड और टाइप करने की जरूरत नहीं होगी।’ Also Read - Koo app भारत में Google Play Store पर बना टॉप फ्री ऐप, लाखों बार हुआ डाउनलोड

Koo पर मिलेगा दमदार फीचर

उन्होंने बताया, ‘भारतीय भाषाओं वाले यूजर्स को अब टाइप करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने विचारों को बोलना है और शब्द उनकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वे लोग जिन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में टाइप करना मुश्किल होती है, उनके लिए अब आराम होगी। हम भारतीय यूजर्स के लिए नई नई वैल्यू जोड़ते रहेंगे।’ Also Read - Koo App: सुर्खियों के बाद अब विवादों में 'देसी' Twitter, लीक हो रहा यूजर्स का पर्सनल डेटा

Koo इस साल के अंत तक 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा और यह नया फीचर रिजनल क्रिएटर के लिए काफी मददगार साबित होगा। ऐप के को-फाउंडर ने बताया, ‘यह फीचर भारत और उनके क्रिएटर्स के संदर्भ में रिलेवेंट है। यह फीचर लोकल लैंग्वेज यूजर्स के लिए काफी मददगार साबित होगा। खासकर उन यूजर्स के लिए यह काफी मददगार होगा, जिनके लिए लोकल भाषा में कीबोर्ड इस्तेमाल करना मुश्किल है।’

