Meta यूं तो अक्सर अपने प्लेटफॉर्म्स Instagram, Facebook और Whatsapp पर नए-नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। ताकि यूजर को प्लेटफॉर्म पर शानदार एक्सपीरिंस मिल सके। इसी बीच अब मेटा ने कुछ नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी मदद से यूजर Facebook और Instagram के बीच आसानी से स्विच कर सकेंगे और नए अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। Also Read - Instagram यूजर्स के लिए खुशखबरी, अपनी स्टोरी में पोस्ट कर सकेंगे 60 सेकेंड का वीडियो

Meta Newsroom की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी है कि वह अपनी मेटा ऐप्स को आपस में जोड़ने पर काम कर रहे हैं। इसके तरह कई नए फीचर्स को पेश किया गया है। पहले फीचर की बात करें, तो यह ‘Profile-switching’ इंटरफेस है। इस इंटरफेस के बाद यूजर Facebook और Instagram ऐप के बीच आसानी से स्विच कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने दोनों अकाउंट को Accounts Center पर एड करना होगा। Also Read - सरकार ने 10 YouTube चैनल्स के 45 वीडियो को किया ब्लॉक, फैला रहे थे फेक न्यूज

Also Read - WhatsApp Call Links फीचर हुआ रोलआउट, ग्रुप कॉल में 32 लोगों को जोड़ने की हो रही टेस्टिंग

We’re introducing new features that make it easier to create, switch between and get notified for multiple profiles on @facebook and @instagram.https://t.co/JN1GXSPrFv pic.twitter.com/nztXYOoCMf

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 26, 2022