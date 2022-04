सेंसर टावर ने Q1 2022: Store Intelligence Data Digest पब्लिश की है। फर्म ने साल 2022 की पहली तिमाही के सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स और गेम्स के साथ Q1 2022 के टॉप पब्लिशर्स की लिस्ट भी शेयर की है। इसके मुताबिक, Meta ने पहली बार टॉप पब्लिशर का खिताब जीता है। Also Read - Google Pixel Watch की नई लीक में दिखी स्क्रीन, ऐसा होगा डायल और मिलेंगे ये फीचर्स

टॉप पब्लिशर की लिस्ट का आधार इनके द्वारा पब्लिश किए गए ऐप्स और गेम्स के डाउनलोड नंबर हैं। Meta के ठीक पीछे Google है, जो पहले नंबर से सिर्फ 4 मिलियन डाउनलोड कम है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, Q1 2022 में पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok एक बार फिर से दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना है। इसके ठीक पीछे Instagram, Facebook, WhatsApp और Telegram हैं।

गेमिंग कैटेगरी में साल 2022 की पहली तिमाही में Garena Free Fire ने सबसे ज्यादा डाउनलोड हासिल किए हैं। इस गेम के ठीक पीछे Subway Surfers, Merge Master, Roblox और Candy Crush Saga हैं।

We’re excited to announce the release of our Q1 2022 Data Digest exploring the quarter’s top apps, publishers, & more. Last quarter, worldwide app installs reached nearly 37 billion on the App Store & Google Play.

Download the report to learn more: https://t.co/PfL1XhCR6Z pic.twitter.com/YaBHcnWX2M

— Sensor Tower (@SensorTower) April 14, 2022