एंट्री लेवल एंड्रॉइड फोन्स को बहुत जल्द Microsoft के ईमेल ऐप का लाइट वर्जन मिल सकता है। कंपनी ने Microsoft 365 roadmap में बताया कि यह Outlook Lite पर काम कर रहा है। यह एक ऐसा एंड्रॉइड ऐप होगा, जो “Outlook के खास फीचर्स को एक छोटे ऐप साइज में पेश करेगा”। Also Read - Microsoft Surface Laptop Go 2 लैपटॉप भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

कंपनी के मुताबिक, यह ऐप लो-एंड डिवाइस पर कम नेटवर्क स्पीड पर भी काम करेगा। ZDNet की खबर के मुताबिक, मौजूदा वक्त में यह ऐप कई देशों में मौजूद है। इसकी वजह से लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट अब इस ऐप के ग्लोबल रोलआउट पर काम कर रहा है। Also Read - How to Reschedule Meeting in Microsoft Outlook: चंद स्टेप्स फॉलो करके आउटलुक पर मीटिंग को करें रीशेड्यूल, जानें तरीका

Outlook Lite ऐप इसी महीने होगा लॉन्च

माइक्रोसॉफ्ट 365 रोडमैप के मुताबिक, Outlook Lite ऐप इसी महीने दुनिया भर के यूजर्स के लिए पेश किया जा सकता है। कंपनी द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, यह ऐप सिर्फ Outlook, Hotmail, Live और MSN अकाउंट्स के लिए काम करेगा। खबर के मुताबिक, नया लाइट ऐप कंपनी दफ्तर या स्कूल अकाउंट्स को सपोर्ट नहीं करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजनल एंड्रॉइड ईमेल क्लाइंट इन्हें सपोर्ट करता है। Also Read - Internet Explorer के बाद अब Google की ये पॉपुलर सर्विस हो गई बंद, यूजर्स को लगा झटका

iPhone के अलावा दुनिया में मौजूद लगभग सभी स्मार्टफोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। गूगल के इस प्लैटफॉर्म पर प्रीमियम फीचर्स और स्पेक्स वाले डिवाइस के साथ-साथ एंट्री लेवल डिवाइस भी काम करते हैं। इन डिवाइस में प्रोसेसिंग पावर कम होती है, जिसकी वजह से इनपर कई सारे एंड्रॉइड ऐप्स ठीक से काम नहीं करते हैं।

इस समस्या को दूर करने के लिए डेवलपर अपने ऐप के लाइट वर्जन भी पेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर फेसबुक और मैसेंजर के एंड्रॉइड ऐप के साथ-साथ इनके लाइट वर्जन भी मौजूद हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट भी इसी को फॉलो कर रहा है और लो-एंड डिवाइस के लिए Outlook Lite ऐप पेश कर रहा है।

Microsoft Outlook एक पॉपुलर ईमेल क्लाइंट है, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर अब तक 50 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। कंपनी विंडोज के लिए भी Outlook के नए वर्जन को टेस्ट कर रही है। आने वाले समय में विंडोज पर यह नया ऐप भी लाइव हो जाएगा।