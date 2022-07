Microsoft Teams बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का सर्वर बुधवार (20 जुलाई) देर रात ग्लोबली डाउन हो गया था, जिसकी वजह से हजारों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी फिलहाल इस ग्लोबल आउटेज की जांच कर रही है। कंपनी ने इस ग्लोबल आउटेज को लेकर स्टेटमेंट भी जारी किया है। अभी भी यूजर्स को इसे एक्सेस करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। Also Read - Sennheiser ने लॉन्च किया TeamConnect Intelligent स्पीकर, जानें कीमत और खूबियां

सर्विस डाउन ट्रैक करने वाली वेबसाइट DownDetector पर 4,800 से ज्यादा यूजर्स ने Teams डाउन रिपोर्ट की है। कल देर रात 10 बजे यूजर्स ने Microsoft Teams के डाउन होने को लेकर रिपोर्ट किया था। सुबह में हमें भी इसे यूज करने में दिक्कत आई। यूजर्स को मोबाइल ऐप के साथ-साथ विंडोज में भी इसे एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। Also Read - Microsoft Teams होगा WhatsApp की तरह सुरक्षित, आया बड़ा सिक्योरिटी अपडेट

Microsoft Teams लॉन्च करने के बाद “we ran into a problem, reconnecting…” का Error मैसेज आ रहा था। हालांकि, दो-तीन बार रिफ्रेश करने के बाद ऐप कभी-कभी काम कर रहा है। Microsoft Teams के अलावा Office 365 के सर्वर को लेकर भी यूजर्स ने रिपोर्ट किया है। हालांकि, इसके डाउन होने का आंकड़ा बेहद कम है। Also Read - Microsoft Teams को अपने लिए बनाएं और भी आसान, इन जबरदस्त 7 कीबोर्ड शॉर्टकट का करें यूज

कंपनी की तरफ से दिए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि हमें यूजर्स की रिपोर्ट मिल रही है कि वो Microsoft Teams को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और किसी फीचर को यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम फिलहाल इसकी जांच कर रहे हैं। इसके बारे में यूजर्स को सर्विस हेल्थ डैशबोर्ड TM 402718 के जरिए अपडेट मिलेगा। हालांकि, Microsoft ने यह नहीं बताया है कि इस ग्लोबल आउटेज की वजह से कितने यूजर्स प्रभावित हुए हैं।

We’ve received reports of users being unable to access Microsoft Teams or leverage any features. We’re investigating the issue and further updates can be found in your Service Health Dashboard via TM402718.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 21, 2022