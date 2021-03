सरकार ने लॉन्च किया "Mera Ration" ऐप, अब कहीं भी ले सकेंगे अपना राशन, जानें कैसे करें इस्तेमाल?

भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने इस ऐप को फिलहाल यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप का फायदा देश के 69 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। सरकार के “एक देश, एक राशन कार्ड” योजना के तहत इस ऐप का इस्तेमाल देश के 32 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के फूड PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) के लिए किया जा सकेगा। Also Read - Oppo ला रहा है दो और 5G स्मार्टफोन, कीमत से लेकर फीचर तक आया सामने

मेरा राशन मोबाइल ऐप का फायदा उन सभी 81 करोड़ ग्राहकों को भी मिलेगा जो नेशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत आते हैं। इन उपभोक्ताओं को 1 से 3 रुपये प्रति किलो की दर से अनाज मुहैया कराया जाता है। Also Read - Google Maps में जुड़ा कमाल का फीचर, अपनी लोकेशन की जानकारी खुद से कर सकेंगे दर्ज

With an aim to extend the benefits of One Nation, One Ration Card scheme (#ONORC), Dept of Food and Public Distribution Secretary Sudhanshu Pandey launched ‘Mera Ration’ mobile app. As of now, the app is in Hindi and English but soon it will be available in 14 Indian languages. pic.twitter.com/O1K0hWtJT7 Also Read - Moto G50 5G में मिलेगा 48MP कैमरा और दमदार बैटरी, सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ लिस्ट

— IANS Tweets (@ians_india) March 12, 2021