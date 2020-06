My Talking Tom Friends ऐप को 6 दिनों में 22 मिलियन बार किया गया डाउनलोड

My Talking Tom Friends ऐप को दुनियाभर में सिर्फ एक हफ्ते में करीब 22 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं। यह जानकारी ऐप डेवलपर Outfit7 ने अपने एक बयान में जारी किया है।My Talking Tom Friends ऐप को सॉफ्ट लॉन्च के दौरान 8 मिलियन बार डाउनलोड किया गया था वहीं लॉन्च के पहले हफ्ते में इस ऐप को करीब 14 मिलियन डाउनलोड किए गए हैं। Also Read - Oppo A52 स्मार्टफोन इतने रुपये में खरीद सकते हैं आप, जानिए स्पेसिफिकेशन्स

Outfit7 के सीईओ Xinyu Qian ने एक बयान में कहा कि यह देखना बहुत शानदार है कि दुनिया भर में कितने फैन्स ने पहले ही अपने फेवरेट फ्रेंड्स को My Talking Tom Friends में शामिल होने का अवसर दिया है। उनका आगे कहना था कि Outfit7 की टीम ने माय टॉकिंग टॉम फ्रेंड्स के तौर पर कुछ स्पेशल बनाया है। इस नए खेल के साथ उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है। उस पर गर्व है।

App Annie की रिपोर्ट के मुताबिक My Talking Tom Friends ऐप को लॉन्च के दिन करीब 9.5 मिलियन बार डाउनलोड किया गया था। वर्चुअल पेट (घरेलू जानवर) वाला यह गेम दुनियाभर में स्मार्टफोन यूजर्स के बीच में काफी पॉपुलर है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के पहले हफ्ते में रूस में My Talking Tom Friends ऐप को करीब 3 मिलियन यूजर ने डाउनलोड किया है। वही ब्राजील में इस ऐप को 2 मिलियन और अमेरिका में करीब 1 मिलियन और मैक्सिको में भी करीब-करीब 1 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के पहले दिन फ्रांस में My Talking Tom Friends ऐप को 309,000 बार डाउनलोड किया गया वहीं जर्मनी में 226,000 बार डाउनलोड किया गया है। इसके साथ ही साउथ कोरिया में My Talking Tom Friends ऐप को 47,000 बार इंस्टॉल किया गया है।



Talking Tom ऐप के फ्रेंचाइजी ने मोबाइल गेमिंग की दुनिया में साल 2010 में Talking Tom Cat के जरिए दस्तक दी थी। इसके साथ ही इस फ्रेंचाइजी ने कई सारे नए कैरेक्टर्स, अलग-अलग गेम जिनमें सिमूलेशन, पजल और कैजुअल रन और रेसिंग जैसे गेम डेवलप किे हैं।