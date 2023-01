Netflix ने आईफोन यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए iOS ऐप को अपडेट किया है। इस अपडेशन के बाद यूजर्स को ऐप में नया इंटरफेस मिलेगा, जिसमें बिलबोर्ड लेआउट के साथ-साथ नई एनिमेशन और आर्कषक ट्रांजिशन देखने मिलेगी। इसके साथ ही इंटरफेस में parallax इफेक्ट फीचर का सपोर्ट भी दिया गया है। बता दें कि जब यूजर अपने फोन को हिलाएंगे, तब यह फीचर मूवमेंट को ट्रैक करके इंटरफेस पर मौजूद कंटेंट को मूव कराएगा। Also Read - Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी शाहिद कपूर की फर्जी' (Farzi) वेब सीरीज, फैन्स नोट कर लें स्ट्रीमिंग डेट

कैसा है नए इंटरफेस

नेटफ्लिक्स के आईओएस ऐप का इंटरफेस काफी सुविधाजनक है। यूजर्स को इसमें बड़े कार्ड के रूप में नई मूवी और वेब सीरीज दिखाई देंगी। अपडेट के बाद ऐप पर कुछ भी सर्च करना पहले की तुलना अब और भी आसान हो गया है।

डिटेल में मिलेगी हर एक जानकारी

हालिया अपडेट के बाद, जब यूजर ऐप पर किसी मूवी या शो पर क्लिक करेंगे, तो उसका कवर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और फिल्म या शो से जुड़ी छोटी-से-छोटी जानकारी दिखाई देगी। इसके अलावा सून टैब को अपडेट कर Whats New कर दिया गया है। इसमें यूजर्स को आने वाली मूवी और वेब सीरीज के बारे में अपडेट मिलेगा। साथ ही, इंटरफेस में बिलबोर्ड लेआउट को भी जोड़ा गया है, जो तेजी से रिस्पॉन्ड करता है।

जुड़े नए वॉलपेपर और प्रोफाइल एनिमेशन

कंपनी ने यूजर्स को बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देने के लिए इंटरफेस में आकर्षक वॉलपेपर के साथ कार्ड ट्रांजिशन को ऐड किया है। वहीं, इंटरफेस में हैप्टिक फीडबैक के साथ नए प्रोफाइल एनिमेशन का सपोर्ट भी मिलेगा।

पिछले साल रिलीज हुआ यह फीचर

याद दिला दें कि वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप Netflix ने इंटरफेस अपडेट करने के पहले पिछले साल प्रोफाइल ट्रांसफर फीचर रोलआउट किया था। यूजर इस फीचर के जरिए बिना नया अकाउंट क्रिएट करें अपनी प्रोफाइल को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको मैन्युअली ऑन या ऑफ किया जा सकता है। कंपनी का मानना है कि प्रोफाइल ट्रांसफर फीचर यूजर के बहुत काम आएगा।