Netflix ने अपने प्लेटफॉर्म पर 5 मोबाइल गेम को जोड़ा है। कंपनी अपने इस नए डेवलपमेंट पर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। OTT वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेयफॉर्म पर Stranger Things: 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games) और Teeter Up (Frosty Pop) गेम जोड़े गए हैं। इन गेम को शुरुआत में केवल Android यूजर्स के लिए जोड़ा गया है। यूजर्स ऐप में जाकर इन गेम्स में से किसी को खेल सकेंगे।

ये गेम Netflix ऐप के डेडिकेटेड गेम्स टैब में मिलेंगे। यूजर इन गेम को Google Play के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। गेम डाउनलोड होने के बाद यूजर को ये ऐप में खेलने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। कंपनी ने अपने ट्वीट में बताया कि फिलहाल यह Android यूजर्स के लिए सीमित है, जल्द ही हम iOS यूजर्स के लिए भी इसको लेकर आएंगे।

गेम खेलने के लिए नहीं देना होगा अतिरिक्त चार्ज

सबसे अच्छी बात यूजर्स के लिए यह है कि Netflix इन गेम्स को खेलने के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं करेगा। कंपनी ने इसके लिए किसी भी तरह का विज्ञापन भी नहीं चलाई है। हालांकि, कंपनी का यह शुरुआती दांव हो सकता है। बाद में यूजर से इन गेम के लिए चार्ज लिया जाए और अतिरिक्त रिवेन्यू कमाया जा सकता है।

OTT प्लेटफॉर्म ने यूजर को आकर्षित करने के लिए इन गेम को कई तरह के भाषाओं में लॉन्च किया है। इन गेम को यूजर बंगाली, हिन्दी, पंजाबी, मराठी और तमिल में भी खेल सकेंगे। अगर, किसी यूजर ने गेम के लिए भाषा का चुनाव नहीं किया है तो वो इसे अंग्रेजी में खेल पाएंगे। इसके साथ ही, इनमें से कुछ गेम को ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के भी खेला जा सकेगा।

Netflix ने अपने इन गेम को Kids प्रोफाइल के लिए नहीं लॉन्च किया है। इन्हें खेलने के लिए PIN सेट करना होगा, ताकि बच्चों को इनकी लत न लगे।