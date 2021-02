फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT के लिए सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग रोकने के लिए गुरुवार को नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। नए नियम के तहत Facebook, Twitter और WhatsApp जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म्स से संबंधित कंपनियों के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इसके साथ ही कंपनियों को अफवाह फैलाने की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति की जानकारी भी देनी होगी। Also Read - New Guidelines For Digital Media: Social Media और OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं चलेगी मनमानी

24 घंटे में हटाने होंगे ये कंटेंट

साथ ही अश्लील कंटेंट तथा महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी सामग्री को 24 घंटे के भीतर Social Media प्लेटफॉर्म से हटाना अनिवार्य कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए दिशा-निर्देशों की घोषणा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया मंचों के बार-बार दुरुपयोग तथा Fake News के प्रसार के बारे में चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। सरकार 'सॉफ्ट टच' विनियमन ला रही है।

देनी होगी मंथली रिपोर्ट

नए नियमों के अनुसार Social Media कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा। शिकायत समाधान अधिकारी का निवास भारत में होना चाहिए तथा सोशल मीडिया मंचों को मासिक रूप से अनुपालन रिपोर्ट दायर करनी होगी। सरकार या अदालत के कहने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अफवाह या गलत सूचना की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति का खुलासा करना होगा।

अब भारत भी हुआ इस लिस्ट में शामिल

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि Social Media ‘इंटरमीडियरीज’ को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो 24 घंटे में शिकायत दर्ज करेंगे। नए नियम के तहत महिलाओं की न्यूड तस्वीर या मॉर्फ की गई फोटो को 24 घंटे के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। नए नियमों के बाद भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो Facebook और twitter जैसी कंपनियों को रेगुलेट करती है।

करोड़ों यूजर्स की जिम्मेदारी है जरूरी

हाल में ही किसान आंदोलन के मामले पर सरकार ने ट्विटर को चेतवानी दी थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार सोशल मीडिया के लिए कड़े नियम ला सकती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में WhatsApp के 53 करोड़, Facebook पर 40 करोड़ से अधिक और Twitter पर एक करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का भारत में बड़ी संख्या में इस्तेमाल होता है और इसलिए इन्हें लेकर जो चिंता है उस पर काम करना होगा।

नियुक्त करना होगा COO

नए रूल के मुताबिक यदि कोई यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका कंटेंट डिलीट किया जा सकता है। सोशल मीडिया के पास इसका अधिकार होगा। वहीं प्लेटफॉर्म्स को नए रूल जारी होने के 3 महीनों के अंदर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर (COO) नियुक्त करना होगा। अधिकारी को किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। साथ ही उसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखना होगा।