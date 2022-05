Carl Pei का टेक स्टार्ट-अप Nothing अपने पहले स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस लॉन्च से पहले ही अपने फोन के लॉन्चर को रिलीज कर दिया था। Nothing Launcher (Beta) की लिस्टिंग कुछ वक्त पहले गूगल प्ले स्टोर पर लाइव हुई थी, लेकिन यह सिर्फ कुछ चुनिंदा डिवाइस के साथ ही कम्पैटिबल था। मगर अब यह बदल गया है। Also Read - Nothing Phone 1 के सभी फीचर्स लॉन्च से पहले लीक, मिलेगा 32MP सेल्फी कैमरा!

Nothing ने अनाउन्स किया कि इनका लॉन्चर अब हर उस डिवाइस के कम्पैटिबल है, जो Android 11 या इससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। अगर आपका स्मार्टफोन ऐंड्रॉइड 11 या 12 पर काम करता है तो आप Nothing Launcher (Beta) को टेस्ट कर सकते हैं। हमने इस डिवाइस को iQoo Z6 पर टेस्ट किया है। आइए जानते हैं फिलहाल यह लॉन्चर क्या ऑफर करता है।

Nothing Launcher (Beta): क्या है यूजर के लिए खास

Nothing Launcher (Beta) का साइज 5MB के अंदर है। मौजूदा वक्त पर यह एक बेहद ही लाइट-वेट लॉन्चर है। कंपनी का कहना है कि यह Nothing OS का बीटा प्रीव्यू है, जहां यूजर्स को "आइकॉनिक डिजाइन लैंग्विज" मिलेगी। हमारे एक्सपीरियंस में हमने इस डिजाइन लैंग्विज को क्लीन और बड़े साइज का पाया, जिसकी वजह से सारा कॉन्टेंट थोड़ी दूरी से भी क्लियर नजर आता है।

इस लॉन्चर की खास बात हमें इसके विजेट और होम स्क्रीन पर मौजूद आइकंस लगे। Weather और Clock विजेट सिम्पल हैं, लेकिन Max आइकंस और Max फोल्डर्स एक अनोखा एक्सपीरियंस देते हैं। आप किसी भी आइकन को बड़ा करके चार आइकन के बराबर कर सकते हैं। यही हाल फोल्डर का भी है।

इस लॉन्चर को इंस्टॉल करने पर हमें Nothing की तरफ से आइकन पैक और एक “Hand” वॉलपेपर भी मिला। व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए यह वॉलपेपर काफी अजीब है और थोड़ा सा हॉरर वाइब लिए हुए है। नथिंग ने इंटेरफेस में ड्रॉपबॉक्स लिंक दिया है, जिसकी मदद से हमें दो और वॉलपेपर — Dog और Face मिले। इनका स्टाइल भी इसी जैसा है। ड्रॉपबॉक्स में हमें Nothing की अलार्म, नोटिफिकेशन और कॉल रिंगटोन भी मिलीं।

मौजूद वक्त पर हमें Nothing Launcher (Beta) में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बाकी लॉन्चर्स के मुकाबले देखा जाए तो यहां फीचर्स ना के बराबर हैं। चूंकी यह अभी डेवलपमेंट फेज में है इसलिए मुमकिन है कि कंपनी आने वाले वक्त में यहां और भी फीचर्स जोड़ेगी। फिलहाल इसे वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें एक सिम्पल और लाइट-वेट लॉन्चर चाहिए।