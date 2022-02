वनप्लस 5, 5T के लिए रिलीज हुआ OxygenOS 5.1.4 अपडेट, यूजर्स को मिलेगा Sleep Standby Mode

वनप्लस ने अपना लेटेस्ट OS वर्जन OxygenOS 5.1.4 का स्टेबल अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट वनप्लस 5 और वनप्लस 5T के यूजर्स के लिए रिलीज किया गया है। यह अपडेट एंड्रॉइड के 8.1 ओरियो वर्जन पर बेस्ड है। यह अपडेट चरणबद्ध तरीके से रोलआउट की जाएगी। Also Read - OnePlus 6 और OnePlus 6T को मिला स्टेबल Android 11 अपडेट, 3 साल पुराने हैं दोनों फोन

यह अपडेट कंपनी के OxygenOS 5.1.3 वर्जन की रिलीज के एक महीने बाद ही रिलीज कर दी गई है। यह अपडेट दोनों स्मार्टफोन के लिए लेटेस्ट जुलाई सिक्योरिटी पैच लेकर आई है। इसके अलावा अपडेट में कई परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट और बग फिक्स भी किए गए हैं।

यह अपडेट एक बिल्कुल नया फीचर भी लेकर आई है, जिसे “स्लीप स्टैंडबाई मोड” कहा जाता है। यह फीचर स्मार्टफोन की बैटरी ड्रैनेज की समस्या को ठीक करती है, जब स्मार्टफोन स्टैंड-बाय रहता है। एक फोरम में वनप्लस ने कहा है कि इस अपडेट के बाद डिवाइस, यूजर के फोन के इस्तेमाल करने के तरीके को समझदारी से ट्रैक करेगा और जब भी डिवाइस स्टैंड-बाय रहेगा यह अपने आप सभी नेटवर्क को ऑफ कर देगा।

जैसे ही यूजर अपने फोन को एक्टिवेट करेगा डिवाइस अपने आप सभी अॉफ किए हुए नेटवर्क को वापस ऑन कर देगा और “स्लीप स्टैंड-बाय” मोड से बाहर आ जाएगी। इससे आप अपने जरूरी नोटिफिकेशन को मिस नहीं करेंगे। आप इसको सेटिंग » बैटरी ऑप्टिमाइजेशन » एडवांस ऑप्टिमाइजेशन » स्लीप स्टैंड-बाय ऑप्टिमाइजेशन में जाकर एक्टिवेट कर सकते हैं।

वनप्लस पिछले कुछ अपडेट से अपने कैमरा सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रहा है, लेकिन इस अपडेट में कैमरा इम्प्रूवमेंट के लिए किसी तरह के पॉइंट को मेंशन नहीं किया गया है।