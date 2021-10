PhonePe से करते हैं मोबाइल रिचार्ज तो चुकाना पड़ेगा 1-2 रुपये का सर्विस चार्ज

PhonePe एक पॉपुलर डिजिटल पेमेंट ऐप है, जिसकी मदद से आप UPI के जरिए मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप भी PhonePe की मदद से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। PhonePe अब 50 रुपये से ऊपर के मोबाइल रिचार्ज पर 1 रुपये से 2 रुपये की प्रोसेसिंग फी ले रहा है। ऐसा करके यह पहली सर्विस बन गई है जो UPI-बेस्ड ट्रांसेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क लगा रही है। Also Read - How to Block Paytm, Phone Pe and Google Pay: फोन खो जाने पर ऐसे तुरंत ब्लॉक करें अकाउंट

कंपनी ने कहा है कि वह वर्तमान में कम संख्या में उपयोगकर्ताओं के साथ एक प्रयोग चला रही है, जहां वह अपने उपयोगकर्ताओं को 50 रुपये से कम के रिचार्ज के लिए 0 रुपये, 51 रुपये से 100 रुपये के बीच रिचार्ज करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए 1 रुपये और अंत में 100 रुपये से अधिक राशि के साथ रिचार्ज करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए 2 रुपये चार्ज कर रही है। Also Read - WhatsApp Pay के जरिए कैसे भेजें पैसे? इन स्टेप्स को फॉलो करके करें सेटअप

इस बारे में PhonePe के प्रवक्ता ने PTI को बताया: Also Read - OnePlus Pay जल्द होगा भारत में लॉन्च; Google Pay, Paytm और PhonePe से होगा मुकाबला

“रिचार्ज पर, हम एक बहुत छोटे पैमाने पर प्रयोग चला रहे हैं, जहां कुछ उपयोगकर्ता मोबाइल रिचार्ज के लिए भुगतान कर रहे हैं। 50 रुपये से कम के रिचार्ज पर शुल्क नहीं लिया जा रहा है, 50 रुपये से 100 रुपये के बीच के रिचार्ज पर 1 रुपये और 100 रुपये से अधिक के रिचार्ज के लिए 2 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। प्रयोग के रूप में, अधिकांश उपयोगकर्ता या तो कुछ भी भुगतान नहीं कर रहे हैं या 1 रुपये का भुगतान कर रहे हैं।”

और कौनसे शुल्क लेता है PhonePe

PhonePe क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान के लिए पहले से ही प्रोसेसिंग शुल्क लेता आ रहा है। इन ट्रांसेक्शन और 50 रुपये से ऊपर के UPI मोबाइल रिचार्ज के अलावा PhonePe पर अन्य सभी लेनदेन और पैसे का ट्रांसफर नि:शुल्क रहेगा।

PhonePe की वर्तमान में मासिक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के साथ-साथ भारत बिलपे सर्विसेज (BBPS) लेनदेन में सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी है। यह वर्तमान में UPI मासिक वॉल्यूम का 45 प्रतिशत और लेनदेन के मासिक मूल्य का 47 प्रतिशत संसाधित करता है। अगस्त के लिए BBPS पर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा हाल ही में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, PhonePe के पास वर्तमान में 49 प्रतिशत वॉल्यूम शेयर है।

डिजिटल भुगतान के अलावा, PhonePe अपने यूजर्स को बीमा, सोने की खरीद और म्यूचुअल फंड सेवाएं भी प्रदान करता है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने हाल ही में UPI के लिए मार्केट शेयर पर कैप लगाई है। नियम के मुताबिक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं हो सकता जिसकी बाजार हिस्सेदारी 30 फीसदी से ज्यादा हो। बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार, PhonePe और Google Pay दोनों को अपने ग्राहक प्रोत्साहन को कम करना होगा, ताकि शेयर को 30 प्रतिशत कैप की ओर लाया जा सके।