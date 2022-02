गूगल प्ले स्टोर में 2018 का बेस्ट यूजर चॉइस गेम रहा PUBG Mobile

PUBG Mobile की पॉप्युलेरिटी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में गेम ने रेवेन्यू के मामले में Fortnite को पछाड़ा था और कंपनी ने हाल ही में अपना पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट PUBG Mobile Star Challenge 2018 भी सफलता पूर्वक खत्म किया है। अब इस गेम ने एक और खिताब अपने नाम किया है। Also Read - PUBG Mobile और BGMI में Spider-Man थीम को प्लेयर्स करते हैं काफी पसंद, जानें इसके 3 जरूरी कारण

PUBG Mobile गूगल प्ले पर चल रहे Best Game of 2018 प्रतियोगिता में टॉप रहा है। इस जीत के साथ यह गेम गूगल प्ले स्टोर पर 2018 का बेस्ट गेम बन गया है। घोषणा के मुताबिक, PUBG mobile इस साल का ‘फैन फेवरेट’ गेम रहा है। Also Read - PUBG: Battlegrounds का Epic Fails Event, बस शेयर करें गेम के मजेदार पल और पाएं रिवॉर्ड

इसके अलावा अब इस गेम ने गूगल प्ले का यूजर्स चॉइस बेस्ट गेम अॉफ द ईयर का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। इस गेम का इन सब खिताबों का जीतना इस बात का सबूत देता है कि यह गेम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बेहद पसंदीदा गेम माना जाता है। हालांकि यह गेम सीधा-सीधा Fortnite से टक्कर नहीं लेता है, इसका कारण यह है कि Fortnite गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है।

Fortnite के डेवलपर्स ने इस गेम को गूगल प्ले स्टोर के बजाए अपनी अॉफिशियल वेबसाइट में रखा है।