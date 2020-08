भारत समेत दुनिया भर में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले गेम PUBG Mobile दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली गेम बन गई है। PUBG Mobile ने जुलाई 2020 में Honor of Kings को पीछे छोड़ते हुए टॉप ग्रॉसिंग गेम का खिताब अपने नाम किया है। पिछले साल के मुकाबले PUBG Mobile के रिवेन्यू में 10.9 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई है। इस जबरदस्त ग्रोथ के बाद PUBG Mobile का ओवरऑल रेवेन्यू $208.8 मिलियन तक पहुंच गया है। Also Read - PUBG Mobile Independence Day Celebrations: जीत सकते हैं कॉस्ट्यूम, गेम इवेंट्स और रिवॉर्ड

सबसे ज्यादा चीन में खेला गया PUBG

Sensor Tower की रिपोर्ट के मुताबिक, PUBG Mobile के ओवरऑल रेवेन्यू में 56.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी चाइनीज वर्जन Game of Peace की है। इसके अलावा अमेरिकी वर्जन की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत की है। जबकि साउदी अरब से इस गेम में हिस्सेदारी 5.6 प्रतिशत की रही है। Also Read - PUBG Mobile: Erangel 2.0 मैप फाइनली बीटा वर्जन में हुआ रिलीज, जानें डिटेल्स

Honor of Kings की बात करें तो पहले स्थान पर काबिज यह गेम अब दूसरे स्थान पर आ गया है। इसका ओवरऑल रेवेन्यू PUBG Mobile से $16.8 मिलियन कम रहा है। Tencent ने जुलाई के महीने में कुल $192 मिलियन की कमाई की है। कंपनी का ओवरऑल साल-दर-साल (Year over year) ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 34.8 प्रतिशत का रहा है। PUBG Mobile की तरह ही Honor of Kings के ग्रोथ में भी चीन का सबसे बड़ा योगदान है। इस गेम का 94 प्रतिशत गेम टाइम चीन में स्पेंड हुआ है। इसके बाद इस गेम को 2.4 प्रतिशत ताइवान में खेला गया है। Also Read - PUBG Mobile गेम किया क्विट तो तीन दोस्तों ने एक साथी को उतारा मौत के घाट

Google Play Store पर Monster Strike का जलवा

PUBG Mobile और Honor of Kings के बाद Monster Strike तीसरे स्थान पर रहा है। जबकि Pokemon Go छलांग लगाते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गया है। Roblox चौथे स्थान से नीचे उतरकर पांचवे स्पॉट पर पहुंच गया है। वहीं, Google Play Store पर Monster Strike सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला गेम है। जबकि, Apple Store पर Honor of Kings टॉप गेम बना हुआ है। जुलाई 2018 में टॉप रेवेन्यू कमाने वाला गेम Lineage M अब नौवें स्थान पर चला गया है। NCSOFT के इस गेम ने जुलाई 2018 में $75.8 मिलियन की कमाई की थी। इस गेम को सबसे ज्यादा दक्षिण कोरिया में खेला जाता है।

PUBG Mobile ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स

2018 में लॉन्च हुए PUBG Mobile पिछले दो साल से दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय गेम्स की लिस्ट में बना हुआ है। इस गेम ने पिछले दो सालों में कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए हैं। चाहे वो सबसे ज्यादा डाउनलोड्स का हो, या फिर रेवेन्यू का हो या फिर यूजर बेस का ही क्यों न हो, साल दर साल PUBG Mobile ने आंकड़ों के लिहाज से सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इस गेम के दुनियाभर में 2.7 बिलियन (207 करोड़) डाउनलोड्स हैं।