एप्पल iPad पर जल्द आएगा व्हाट्सएप: रिपोर्ट

व्हाट्सएप एक पॉपुलर मैसेजिंग एप है जो लगभग सभी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्राइड, आईओएस, BB10 और Windows फोन शामिल हैं। इस एप का इस्तेमाल एप्पल स्मार्टफोन पर किया जा सकता है। लेकिन, कंपनी ने अब तक इस एप को अपने iPad के लिए जारी नहीं किया है। वहीं, अब सामने आ रही खबरों पर विश्वास करें तो एप्पल iPad यूजर्स जल्द व्हाट्सएप का मजा उठा पाएंगे।

WABetaInfo के ट्विट के अनुसार फेसबुक की मैसेजिंग सर्विस जल्द ही एप्पल iPad यूजर्स के लिए एप को पेश करने वाली है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में व्हाट्सएप डेस्कटॉप 0.2.6968 एप को iPad एप्लिकेशन के लिए कनफर्म किया है।

New references about the WhatsApp for iPad app found in WhatsApp Desktop 0.2.6968 recent update. It’s sooo obvious, as you can see in the screenshot. pic.twitter.com/Nc07nEzxnN — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 11, 2017

हालांकि, इस लीक में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि मैसेजिंग सर्विस कंपनी एक स्टैंडअलोन एप को जारी करेगी यह एक क्लाइंट एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप वेब विंडोज और मैकबुक यूजर्स की तरह पेश करेगी।

व्हाट्सएप अपने प्रतियोगी एप जैसे स्नैपचैट को टक्कर देने के लिए आए दिन नए-नए फीचर्स पेश करता रहता है। हाल ही में कंपनी ने Delete for Everyone और live location जैसे फीचर्स को पेश किया है। वहीं, खबरें आ रही हैं कि कंपनी व्हाट्सएप पे पर काम कर रही है और अगले महीने भारत में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस को लेकर काफी समय से खबरें आ रही हैं।

Read In English: WhatsApp working on an app for Apple iPad: Report