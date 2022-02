भारत में लॉन्च हुआ Sagoon एप, जानें कैसे करें इस्तेमाल

बॉलीवुड अभिनेत्री Shraddha Kapoor ने एंड्राइड स्मार्टफोन के लिए ‘Sagoon’ नाम के एप को लॉन्च किया है। यह एक सोशल नेटवर्किंग एप है। कंपनी इस एप के जरिए यूजर्स को पैसा कमाने का ऑप्शन भी देगी। कंपनी के अनुसार, यूजर्स गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे बना सकते हैं। इस एप को आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। Also Read - Free Fire में धांसू इमोट खरीदने के लिए ऐसे फ्री पाएं डायमंड, तरीका है बहुत आसान

Sagoon एप में दिए गए फीचर्स

My Day: एप ओपन करने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से एक My Day है। इस फीचर की मदद से यूजर्स रिमाइंडर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी काम को शेड्यूल कर लिस्ट में एड कर सकते हैं।

Mood Talk: इस फीचर में आप अपने मूड के हिसाब से कोई स्टेटस या तस्वीर को शेयर कर सकते हैं। “happy,” “sad” और “sick” जैसे मूड पर आप कुछ भी लिख सकते हैं।

Secret: यह इस एप में एसा ऑप्शन है जहां आप अपने पहचान बताए बिना ही किसी भी स्क्रीकेट को सबके सामने बता सकते हैं। इस फीचर में आपकी आईडेंडिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा।

Sagoon अपने सामाजिक उपकरणों पर ई-कॉमर्स जोड़ना चाहता है। स्टार्टअप भी अपनी सेवाओं के लिए एक “सोशल स्मार्ट कार्ड” जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे उपयोगकर्ताओं को पुरस्कार प्राप्त करने की इजाजत मिल सकती है, जिसका इस्तेमाल उत्पाद खरीदने, कूपन और परिवार और दोस्तों के लिए छूट के लिए किया जा सकता है।

यह एप एंड्राइड उपयोगकर्ताओं के लिए लाइव है। वहीं, बिजनेस वर्ल्ड के अनुसार ‘Sagoon’ एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए तैयार है जहां सभी सामाजिक रूप से पैसा कमा सकें।