Signal पर नए यूजर्स की भरमार, WhatsApp Privacy Policy का हो रहा फायदा

WhatsApp Privacy Policy का बवाल बढ़ने के बाद दूसरे इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप्स की डाउनलोडिंग में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में ऐप को बड़ी संख्या में नए यूजर्स मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इस ऐप की एक दिन में डाउनलोड्स की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है, जो इसे व्हाट्सऐप ( ) का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनाती है। 6 जनवरी को ऐप को 8,10,000 यूजर्स ने दुनियाभर में इंस्टॉल किया है। यह जानकारी Apptopia द्वारा शेयर की गई है। व्हाट्सऐप की पॉलिसी अपडेट के साथ सिग्नल ऐप के डाउनलोडिंग में उछाल आया है।

व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी ( Privacy Policy) में यूजर्स का डेटा शेयर करने का अधिकार कंपनी ने अपने पास लिया है। इस डेटा में लोकेशन और फोन नंबर के साथ साथ ट्रांजेक्शन आदि की जानकारी भी शामिल है। यह सभी जानकारियां व्हाट्सऐप ( ) अब अपनी पैरेंट कंपनी फेसबुक और उसकी सहयोगी इंस्टाग्राम और मैसेंजर आदि से शेयर कर सकती है। फेसबुक के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने हुए यूजर्स व्हाट्सऐप द्वारा कंपनी को डेटा शेयर करने पर आपत्ति जता रहे हैं।

Signal ऐप डाउनलोड कर रहे यूजर्स

इस विवाद के बढ़ने के बाद से ही यूजर्स व्हाट्सऐप ( ) के अल्टरनेटिव जैसे टेलीग्राम और सिग्नल ऐप पर माइग्रेट कर रहे हैं। हालांकि व्हाट्सऐप कितने यूजर्स छोड़ रहे हैं इस बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं रविवार को सिग्नस ( ) ने जानकारी दी है कि व्हाट्सऐप (WhatsApp) से माइग्रेट हो रहे यूजर्स के कारण बढ़े ट्रैफिक को संभाने के लिए उन्होंने और सर्वर जोड़े हैं। फिलहाल इस ऐप ( ) को चुनिंदा यूजर ग्रुप द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, जो ज्यादा एंक्रिप्टेड कम्यूनिकेशन चाहते हैं।

रविवार को व्हाट्सऐप के इंस्टॉल में 7 फीसदी की गिरावट भी दर्ज की गई है, जो पिछले बुधवार के मुकाबले है। Apptopia के मुताबिक 10 जनवरी को व्हाट्सऐप 12 लाख यूजर्स द्वारा डाउनलोड किया गया है। गौरतलब है कि व्हाट्सऐप पॉलिसी अपडेट के बाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके बाद ऐप ने सफाई भी दी है। ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स (WhatsApp Privacy Policy) को एक्सेप्ट करनी ही होगी और इसके लिए यूजर्स के पास 8 फरवरी तक का वक्त है, जो यूजर्स पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनका व्हाट्सऐप अकाउंट डिलीट हो जाएगा।

Privacy Policy पर WhatsApp ने दी सफाई

व्हाट्सऐप ने बताया है कि नई पॉलिसी में यूजर्स द्वारा भेजे गए मैसेज की प्राइवेसी प्रभावित नहीं होगी, यह मैसेज पहले की तरह ही एन्क्रिप्टेड रहेंगे। हालांकि नई पॉलिसी अपडेट का WhatsApp पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। ऐप ने बताया है कि वह यूजर्स के कॉल लॉग और मैसेज को स्टोर नहीं करेगा।

दुनियाभर में व्हाट्सऐप के यूजर्स की संख्या 200 करोड़ से ज्यादा है और ऐसा करना यूजर्स की प्राइवेसी से खिलवाड़ होगा। ऐप की मानें तो कॉल और मैसेज की तरह यूजर्स द्वारा भेजी गई लोकेशन भी एन्क्रिप्टेड होती है और वह इसे नहीं देख सकते हैं। हालांकि व्हाट्सऐप फिर कौन की लोकेशन डीटेल्स स्टोर करेगा इसकी जानकारी साफ नहीं की गई है।

व्हाट्सऐप का कहना है कि वह यूजर्स की परमिशन के बाद ही उनकी फोनबुक को एक्सेस करता है और यह जानकारी वह फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त व्हाट्सऐप का कहना है कि वह विज्ञापन के लिए फेसबुक के ग्रुप चैट्स का डेटा शेयर नहीं करेगा। बता दें कि व्हाट्सऐप यूजर्स ऐप पर यह देख सकते हैं कि वह कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है। यूजर्स इस डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं।