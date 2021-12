2021 खत्म होने वाला है और इसी के साथ पूरे साल को पलटकर देखने का चलन शुरू हो गया है। हमने कुछ ही दिन पहले गूगल पर इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉपिक और ट्विटर की टॉप ट्वीट्स देखी थीं। अब Snapchat ने भी साल 2021 के अपने सबसे पॉपुलर AR लेंस अनाउंस किए हैं। Also Read - YouTube, Instagram समेत इन 5 सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए कर सकेंगे कमाई

कंपनी ने “Lens on the Year” नाम की एक लिस्ट शेयर की है। इस लिस्ट में यूजर्स के फेवरेट AR लेंस शामिल हैं, जो भारत के फेस्टिवल और ट्रेंड को उजागर कर रहे हैं। इसके साथ ही Snapchat की लेंस लिस्ट में पॉपुलर क्रिएटिव टूल, ब्रांडेड लेंस और वो लेंस भी शामिल हैं, जो साल 2021 में वायरल हुए थे। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Snap ने Lens Fest में क्रिएटर्स के लिए लॉन्च किए कई नए फीचर्स, देखें पूरी लिस्ट

Snapchat: Lens on the Year

2021 में यूजर्स के फेवरेट लेंस

Happy Diwali! by Snap

Happy Raksha Bandhan! by Snap

Sparkling Hand (Holi) by Snap

My Friend Is (Friendship Day) by Snap

Gudi Padwa, Onam, Makar Sankranti by Snap

2021 के पॉपुलर क्रिएटिव टूल

India Gate Landmarker by Snap

Mood Octopus Lens

Teeth Lens:

लेंस, जो 2021 में हुए वायरल

Gold Chain Lens

Indian Traditional Jewelry

Learn Language

3D Cartoon by Snap

पॉपुलर ब्रांडेड लेंस

Feels like ISHQ by Netflix

Mix It Up

DilFilmySunoFilmy by Spotify

Star Sports by Snap

अगर आप भारत में इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली चीजों को देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। ट्विटर ने भी इस साल सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली और सबसे ज्यादा री-ट्वीट की जाने वाली ट्वीट्स के बारे में भी जानकारी दी है। इस लिस्ट को आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। Also Read - Snapchat पर अब घर बैठे बनें वर्चुअल Harry Potter, सिर्फ इन 5 आसान स्टेप्स को करें फॉलो