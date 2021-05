2021 में Snapchat के कई नए फीचर्स के बारे में घोषणा हुई है। पैरेंट कंपनी Snap ने इस फोटो, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। जिसकी वजह से और से मिल रही चुनौती का सामना किया जा सकेगा। साथ ही, क्रिएटर्स के लिए Creator और गिफ्ट की भी घोषणा की है। ऐप में Story Studio फीचर जोड़ा गया है, जिसकी मदद से Instagram और TikTok की तरह शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया जा सकेगा। इसके अलावा ऐप में कनेक्टेड लेंस, लेंस, स्कैन फीचर भी जोड़ा गया है। Also Read - How to Download Instagram Reels: स्मार्टफोन में ऐसे डाउनलोड करें Instagram Reels, आसान है तरीका

वर्चुअल समिट में कंपनी ने घोषणा की है ग्लोबली Snapchat के 500 मिलियन (यानी 50 करोड़) मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें 40 प्रतिशत यूजर्स नार्थ अमेरिका और यूरोप के बाहर के हैं। भारत में कंपनी ने साल दर साल 100 प्रतिशत से ज्यादा का ग्रोथ किया है। यूजर्स की संख्या में लगातार बढ़त हुई है। इसका मुख्य कारण भारत में TikTok बैन होना भी हो सकता है।

मिलेंगे ये नए फीचर्स

Snap ने यूजर्स के लिए कई अपडेट्स लाए हैं, जिसमें यूजर को होम स्क्रीन पर Scan का फीचर मिलेगा। इस (ऑग्मेंटेड रियलिटी) फीचर की मदद से यूजर होम स्क्रीन के जरिए प्रोडक्ट्स स्कैन कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि इस फीचर का इस्तेमाल 170 मिलियन से ज्यादा यूजर रोजाना करते हैं।

Snapchat के यूजर इंटरफेस को भी बदला गया है। इसमें Screenshop फीचर जोड़ा गया है, जो Scan करके यूजर को किसी प्रोडक्ट की शॉपिंग करने में मदद करेगा। वहीं, Allrecipes के जरिए यूजर्स कैमरे के जरिए किसी भी फूड आइटम की रेसिपी के बारे में बता लगा सकेंगे।

इस ऐप में कई तरह के कैमरा शॉर्टकट को जोड़ा गया है। इसमें कैमरा मोड्स, लेंसेज और साउंडट्रैक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। इस फीचर को आज से ही रोल आउट कर दिया गया है।

Snapchat ऐप में Lens Studio फीचर जोड़ा गया है। Lens Studio 4.0 में यूजर रियल टाइम में एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर सकेंगे। इस फीचर के जरिए यूजर रियल टाइम में किसी भी यूजर से कनेक्ट हो सकेंगे चाहे वो किसी भी रीजन या देश से क्यों न हों। इस Lens Studio टूल में Body Mesh, Cloth Simulation और विजुअल इफेक्ट्स एडिटर भी जोड़ा गया है। इस फीचर के जरिए Snapchat में AR कंटेंट जोड़ा जा सकेगा।