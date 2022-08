Snap ने अपने सोशल मीडिया ऐप Snapchat में नया Dual Camera फीचर पेश किया है। इसकी मदद से यूजर्स अपने फोन के बैक और फ्रन्ट दोनों कैमरा को एक साथ इस्तेमाल करके पिक्चर या वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। Also Read - Instagram ने कम की पेरेंट्स की टेंशन, बच्चों को नहीं दिखेंगे ऐसे कंटेंट

अभी इस फीचर को iOS के लिए रोल आउट किया गया है। यह iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max पर लाइव हो गया है। अगले कुछ महीनों में यह फीचर एंड्रॉइड के लिए भी लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले Snapchat अप्रैल में अपने क्रीएटर फोकस्ड Director Mode में इस फीचर को रोल आउट कर चुका है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Instagram पर जल्द आने वाला है "Candid Challenges" फीचर, शेयर करनी होंगी रियल-टाइम फोटो

Snapchat Dual Camera फीचर यूजर्स को एक समय पर दो सीन कैप्चर करने का मौका देता है। यूजर्स पोस्ट डालने के लिए अपने फोन के बैक और फ्रन्ट कैमरा को एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। इसकी मदद से आप अपने सामने के सीन के साथ खुद की पिक्चर या वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं। Also Read - Instagram नहीं रोक रहा Reels की क्रॉस-पोस्टिंग, कंपनी ने कहा- ऐप में थी गड़बड़

Snapchat Dual Camera फीचर के तहत यूजर्स को चार लेआउट मिलेंगे। आप चाहें तो बैक और फ्रन्ट व्यू को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेटिंग में लगा सकते हैं या फिर बैक सीन पर अपने खुद के व्यू को पिक्चर-इन-पिक्चर में या फिर ओवर्ले फॉर्मैट में सेट कर सकते हैं। इनके साथ Snapchat यूजर्स म्यूजिक, स्टिकर और लेंस जैसे दूसरे फीचर पहले की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

Capture double the content with Dual Camera!

Capture double the content with Dual Camera!

Only on Snapchat. https://t.co/Pkh8Cvz1Or pic.twitter.com/EU7SOdrHQZ

— Snapchat (@Snapchat) August 29, 2022