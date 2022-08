Snap ने अपने सोशल मीडिया ऐप Snapchat के लिए जून में एक प्रीमियम सर्विस लॉन्च की थी। अब कंपनी ने बताया है कि इसकी नई सर्विस Snapchat+ को 10 लाख यूजर्स ने सब्सक्राइब कर लिया है। कंपनी ने इसके साथ ही कुछ नए प्रीमियम फीचर्स भी लॉन्च किए हैं। Also Read - Snapchat ने लॉन्च किया नया फीचर, माता-पिता जान पाएंगे बच्चे कर रहे किससे बात

Snapchat की प्रीमियम सर्विस 25 देशों में मौजूद है, जिसमें सऊदी अरब, भारत और मिस्र भी शामिल है। भारत में यह सर्विस इसी महीने (अगस्त 2022) में लॉन्च हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स में इस सर्विस की कीमत 3.99 डॉलर (लगभग 300 रुपये) प्रति महीना और भारत में यह 49 रुपये प्रति महीना है। Also Read - अब कंप्यूटर पर भी चलेगा Snapchat, इन यूजर्स को मिलेगा शुरुआती फायदा

लगभग सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पैसा कमाने के लिए ऐड पर निर्भर रहते हैं। मगर इंफ्लेशन के कारण बड़े-बड़े फर्म ने अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को कम किया है, जिसका सीधा असर ऐड-स्ट्रीम पर हुआ है। इस कारण ज्यादातर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म की कमाई में कमी हुई है। इस साल के दूसरे क्वार्टर में Snap की कमाई में भी कमी हुई और इसके शेयर 25 प्रतिशत नीचे गिर गए। Also Read - अब Snapchat भी ला रहा है स्पेशल सब्सक्रिप्शन प्लान, पैसे देकर मिलेंगे एक्सक्लूसिव फीचर्स

ऐसे में सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स ने कमाई को बढ़ाने के लिए सब्सक्रिप्शन की तरफ रुख किया। Snap की प्रीमियम सर्विस Snapchat+ भी इसी तरफ एक कोशिश है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को 11 प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो बाकी यूजर्स के पास नहीं हैं।

There’s a new feature drop coming to Snapchat+. Come see what’s new, all for you!https://t.co/QqicgP1Mb5 pic.twitter.com/jbc5GyjMHw

— Snapchat (@Snapchat) August 15, 2022