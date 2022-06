Whatsapp और Telegram के बाद अब Snapchat ऐप भी अपने यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की तैयारी में है। लेटेस्ट लीक के जरिए जानकारी मिली है कि स्नैपचैट जल्द ही एक्सल्यूसिव फीचर्स से लैस सब्सक्रिप्शन प्लान लाने वाला है। इस प्लान का नाम Snapchat+ होगा। Also Read - WhatsApp में आने वाला है कमाल फीचर, ग्रुप में जुड़ने के लिए लेना होगा एडमिन का अप्रूवल

Snapchat+ का सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को न केवल ऐप के एक्सल्यूसिव फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे, बल्कि वह एक्सपेरिमेंटल और प्री-रिलीज फीचर का भी सबसे पहले इस्तेमाल कर सकेंगे। Also Read - KBC के नाम पर हो रहा यह Scam आपको बना सकता है 'कंगाल', जानें कैसे बचें

टिप्सटर Alessandro Paluzzi (@alex193a) ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि Snapchat इन दिनों नए सब्सक्रिप्शन प्लान को लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्लान का नाम Snapchat+ होगा। इस सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ यूजर्स को कई एक्सल्यूसिव, एक्सपेरिमेंटल और प्री-रिलीज फीचर्स इस्तेमाल के लिए मिलेंगे। केवल इतना ही नहीं इस प्लान के साथ यूजर्स को कस्टम स्नैपचैट आइकन और स्पेशल बैज भी मिलेंगे। Also Read - खुशखबरी: अब Android से iPhone में ट्रांसफर होगी WhatsApp चैट, मार्क जुकरबर्ग ने किया ऐलान

#Snapchat is working on a subscription plan called Snapchat+ 👀

ℹ️ Snapchat+ gives you access to exclusive, experimental and pre-release features such as the ability to pin 📌 the conversation with your Best Friend, the access to custom Snapchat icons, a special badge, etc… pic.twitter.com/VrMbyFlFvI

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022