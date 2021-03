Sonu For You App: क्या है एक्टर सोनू सूद का यह ऐप, जिसकी मदद से बच सकती है लोगों की जिंदगी

एक्टर सोनू सूद जल्द ही एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। यह ऐप ब्लड बैंक के तौर पर काम करेगा, जिसका नाम Sonu For You होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इस ऐप का मकसद जरूरतमंद लोगों को रक्तदाता से कनेक्ट करना होगा। जानकारी के मुताबिक, ऐप की मदद से जरूरतमंद व्यक्ति ब्लड डोनर से कनेक्ट कर सकता है और जैसे ही डोनर को रिक्वेस्ट मिलेगी वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर मदद कर सकता है। एक्टर का दावा है कि Sonu For You ऐप रेयर ब्लड ग्रुप वाले मरीजों की मदद कर सकेगा। Also Read - खुशखबरी! इस ऐप ने रेलवे टिकट की बुकिंग को बनाया आसान

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, सोनू सूद ने बताया कि Sonu For You ऐप को उनकी और उनके दोस्त जॉनसन की सोच का नतीजा है। उन्होंने बताया, 'जब भी किसी को खून की जरूरत होती है, हम सोशल मीडिया पर इस बारे में शेयर करते हैं और हमें कई लोगों का रिस्पॉन्स भी मिलता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न ऐसी सेवा देने वाला एक ऐप तैयार किया जाए?'

उन्होंने बताया कि किसी ब्लड ग्रुप के लिए ब्लडबैंक जाकर सर्च करने में काफी वक्त लगता है। खासकर रेयर ब्लक ग्रुप के केस में। हर साल लगभग 12 हजार मरीजों की मौत भारत में वक्त पर खून न मिलने के कारण होती है। इस ऐप के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारी 20 मिनट की कोशिश किसी की जिंदगी बचा सकती है।

कैसे काम करेगा Sonu For You ऐप

-इस ऐप को उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें इमरजेंसी में खून की जरूरत है। ऐसे लोग ऐप की मदद से ब्लड डोनर खोज सकते हैं।

-डोनर खोजने के बाद जरूरतमंद व्यक्ति उन्हें एक रिक्वेस्ट ऐप के माध्यम से भेज सकता है।

-रिक्वेस्ट मिलने के बाद डोनर चाहते तो अस्पताल जाकर रक्तदान कर सकता है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के वक्त भी सोनू सूद ने अलग-अलग वर्ग से आने वाले लोगों की खासकर माइग्रेंट्स की काफी मदद की थी। उन्होंने गरीबों को ई-रिक्शा भी दिया। साथ ही गरीब बच्चों के लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध भी किया है। Sonu For You ऐप एक्टर की ओर से कई गई नई कोशिश है। इस ऐप को देश का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बताया जा रहा है।