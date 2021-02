Telegram मेंं जुड़े WhatsApp वाले कई फीचर्स, चैटिंग का बदलेगा अंदाज

इंस्टैंट मैसेजिंग (Instant Messaging) ऐप Telegram ने नया अपडेट रोल आउट किया है। इस नए अपडेट के साथ ऐप में WhatsApp वाले कुछ लोकप्रिय फीचर्स जुड़े हैं। इन फीचर्स को WhatsApp ने हाल ही में रोल आउट किया है, जिनमें Auto delete, emoji, expiring invites link, improvements in chat imports आदि शामिल हैं। Also Read - New IT Rule 2021: सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने बनाए सख्त नियम

Auto-delete

इस फीचर के जुड़ने के बाद WhatsApp की तरह ही Telegram में भी कोई भी चैट अपने आप डिलीट हो जाएगा। इस फीचर को इनेबल करने के लिए यूजर्स को Telegram ऐप में जाकर Auto delete को इनेबल (enable) करना होगा। यूजर्स इसके लिए 24 घंटे यानी कि एक दिन या फिर 7 दिन का टाइम सेट कर सकते हैं।

इस तरह करें इनेबल: इस फीचर को इनेबल करने के लिए Android यूजर को किसी चैट विंडो में जाकर ऊपर दाहिने तरफ बने तीन डॉट्स (⋮) पर टैप करना होगा। इसके बाद Clear Chats पर टैप करके टाइमर को सेट करना होगा।

वहीं, iPhone यूजर को किसी मैसेज पर प्रेश करके होल्ड करना होगा। इसके बाद टॉप लेफ्ट में दिए गए Clear Chats ऑप्शन पर क्लिक करके ऑटो डिलीट (Auto delete) फीचर को इनेबल करना होगा। इसे डिसेबल करने या बंद करने के लिए भी यूजर को यही स्टेप्स फॉले करने होंगे।

Expiring Invite Links

Telegram के नए अपडेट में यूजर के लिए ग्रुप ज्वॉइन करने के लिए भेजे गए इन्वाइट्स (invited) लिंक को इस्तेमाल करने की ड्यूरेशन सेट करने का विकल्प मिलेगा। यूजर्स अपने ग्रुप इन्वाइट लिंक के एक्सपायर (expire) होने की तारीख को निर्धारित कर सकेंगे। Telegram पर यूजर एक ग्रुप में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोंगो को ग्रुप इन्वाइट के जरिए जोड़ सकते हैं।

QR Codes Invitation

Telegram ने ग्रुप ज्वाइन कराने के लिए इन्वाइट लिंक के अलावा QR Code स्कैन करने का भी विकल्प जोड़ा है। यूजर्स अब QR Codes स्कैन करके भी किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे। एक ग्रुप में 2 लाख लोगों को QR Codes स्कैन करके जोड़ा जा सकेगा। इस तरह से यूजर अपने ग्रुप के नेटवर्क को और भी बड़ा बना सकते हैं।

Emojis

नए अपडेट के बाद यूजर के पास कई नए Emoji भी मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल वो चैट करते समय कर सकते हैं। इसके अलावा कई और भी फीचर्स हैं जिसे Telegram ने अपने इस नए अपडेट के साथ जोड़ा है। इन फीचर्स में- Chat Imports, Home Screen Widgets आदि शामिल हैं। Telegram ने अपने ब्लॉग (blog) पोस्ट में इन फीचर्स के बारे में जानकारी शेयर की है।