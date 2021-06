Telegram में बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो किसी दूसरी मैसेजिंग सर्विस में देखने को नहीं मिलते। उदाहरण के तौर पर Telegram Public Channels, Proximity Alerts, Scheduled Message, Custom Themes, Chat Folders और बड़ी फाइल भेजनी की आजादी। मगर एक फीचर ऐसा भी है जो WhatsApp और Signal जैसे ऐप्स में तो बहुत लम्बे टाइम से आ रहा है मगर टेलीग्राम में गायब था— Group Video Calls। मगर अब टेलीग्राम ने अनाउन्स किया है कि इसके ऐप के नए वर्जन में ग्रुप वीडियो कॉल्स का सपोर्ट जोड़ा जाएगा जो स्क्रीन शेयरिंग जैसे फीचर के साथ भी आएगा। Also Read - How to Add User on Telegram Without Phone Number: बिना फोन नंबर टेलीग्राम पर जोड़ें अपने दोस्त, जानें पूरा प्रोसेस

Group Video Calls

टेलीग्राम में ग्रुप वॉइस चैट का ऑप्शन काफी टाइम से है। अब यूजर्स को यहीं पर कैमरा आइकॉन दिखाई पड़ेगा जो इसे ग्रुप वीडियो कॉल में बदल देगा। वीडियो कॉलिंग के वक्त आप किसी भी पार्टिसिपेंट पर टैप कर के उसे फुल–स्क्रीन पर चला सकते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक यूजर की विडियो को सामने पिन भी कर सकते हैं। ग्रुप वीडियो कॉलिंग में ज्यादा से ज्यादा 30 लोग शामिल हो सकते हैं।

Screen Sharing

Telegram ने अपनी ग्रुप वीडियो चैट को सिर्फ पर्सनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए भी डिजाइन किया है। प्लैट्फॉर्म पर वीडियो कॉल के दौरान यूजर अपने कैमरा के साथ में अपनी स्क्रीन भी शेयर कर के दिखा सकते हैं। कॉल के दौरान अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए यूजर को तीन डॉट वाले आइकॉन को दबाकर screen share का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।

टेलीग्राम ने नए ग्रुप विडियो कॉलिंग का सपोर्ट टैबलेट पर भी दिया है जहां यूजर आराम से किसी भी पार्टिसिपेंट के विडियो को एक्स्पैंड, श्रिंक या पिन कर सकते हैं। इसके साथ में ही टेलीग्राम का कहना है कि इसने अपने noise suppression फीचर को पहले से बेहतर बनाया है जिसकी मदद से वॉइस चैट में हर किसी की आवाज पहले से ज्यादा क्लियर और क्रिस्प सुनाई पड़ेगी।